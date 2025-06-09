Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги по версии футболистов

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сегодня, 00:25

Нападающий «Краснодара» признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов.

Второе место у игрока «Локомотива» . На третьей строчке расположился из «Спартака».

Проводился опрос игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-Лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 игроков – каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

В прошедшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России. Джон Кордоба сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.