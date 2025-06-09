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Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги по версии футболистов

сегодня, 00:25

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов.

Второе место у игрока «Локомотива» Алексея Батракова. На третьей строчке расположился Эсекьель Барко из «Спартака».

Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги по версии футболистов

Проводился опрос игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-Лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 игроков – каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

В прошедшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России. Джон Кордоба сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:43
Раз игроки так решили значит так оно и есть
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:11
Не был.
Ему сейчас то дали только из-за того, что Краснодар чемпионом стал.
Capral
Capral
сегодня в 01:08
Безусловно лучший и настоящий!!!!!!!
А вот второе место Батрака под большим вопросом...
a5j6a9wj363u
a5j6a9wj363u
сегодня в 00:54
Однозначно лучший.
протон
протон
сегодня в 00:41
Кордоба заслужил и звание чемпиона, и звание лучшего игрока чемпионата. В топ-5 сразу 3 игрока от быков.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:32
Он был лучшим и в прошлом сезоне.
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