Кордоба — лучший игрок Российской Премьер-Лиги по версии футболистов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов.
Второе место у игрока «Локомотива» Алексея Батракова. На третьей строчке расположился Эсекьель Барко из «Спартака».
Проводился опрос игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-Лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 игроков – каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.
В прошедшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России. Джон Кордоба сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
Ему сейчас то дали только из-за того, что Краснодар чемпионом стал.
Ему сейчас то дали только из-за того, что Краснодар чемпионом стал.
А вот второе место Батрака под большим вопросом...
А вот второе место Батрака под большим вопросом...