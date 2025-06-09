Ташуев: «Я приложил руку к тому, что в итоге „Краснодар“ стал чемпионом»

Экс-главный тренер «Краснодара» рассказал источнику о своём вкладе в победу клуба в чемпионате России.

Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внёс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ , но в итоге ушёл из-за конфликта со спортивным отделом.

Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся.