Ташуев: «Я приложил руку к тому, что в итоге „Краснодар“ стал чемпионом»

Экс-главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал источнику о своём вкладе в победу клуба в чемпионате России.
Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внёс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушёл из-за конфликта со спортивным отделом.
Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся.
Ты не вывел Краснодар в РПЛ, ты с ним занял 5 место в ФНЛ) то что Краснодар в вышку пустили, уж точно не заслуга Ташуева
Ну примерно так же к чемпионству Краснодара причастны Адам и Ева
Надо повнимательней присмотреться к карьере Сергея Абуезидовича. Мне кажется, что его тренерство в команде Автозапчасть в 1996-м напрямую поспособствовало тому, что ПСЖ в этом году выиграл ЛЧ.
Ты не вывел Краснодар в РПЛ, ты с ним занял 5 место в ФНЛ) то что Краснодар в вышку пустили, уж точно не заслуга Ташуева
Ну примерно так же к чемпионству Краснодара причастны Адам и Ева
Надо повнимательней присмотреться к карьере Сергея Абуезидовича. Мне кажется, что его тренерство в команде Автозапчасть в 1996-м напрямую поспособствовало тому, что ПСЖ в этом году выиграл ЛЧ.