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Ташуев: «Я приложил руку к тому, что в итоге „Краснодар“ стал чемпионом»

вчера, 09:18

Экс-главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассказал источнику о своём вкладе в победу клуба в чемпионате России.

Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внёс большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушёл из-за конфликта со спортивным отделом.

Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 14:52
И я тоже!
Сп62
Сп62
вчера в 12:06
Я тоже болел за южан в последней игре. И моя рука там есть.
lotsman
lotsman
вчера в 11:53
Обидно, да? Столько сил приложил чтобы сделать клуб чемпионом, а лавры достались другим.)
протон
протон
вчера в 10:35
А то, что я в магнит ходил закупаться, когда Галицкий им владел, считается??
Ты не вывел Краснодар в РПЛ, ты с ним занял 5 место в ФНЛ) то что Краснодар в вышку пустили, уж точно не заслуга Ташуева
Ну примерно так же к чемпионству Краснодара причастны Адам и Ева
Надо повнимательней присмотреться к карьере Сергея Абуезидовича. Мне кажется, что его тренерство в команде Автозапчасть в 1996-м напрямую поспособствовало тому, что ПСЖ в этом году выиграл ЛЧ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:01, ред.
То, кем и чем стал футбольный клуб Краснодар заслуга Сергея Николаевича Галицкого. Ташуев тут абсолютно не причём.
g4jnue6d885w
g4jnue6d885w
вчера в 09:29
Его укусил Черчесов?
Гость
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