Роналду ответил на вопрос о том, где он продолжит карьеру

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вчера, 10:44

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии ответил на вопрос о своём будущем.

Моё будущее? По сути, ничего не изменится. Останусь в «Аль-Насре»? Да.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом из Эр-Рияда истекает в конце июня. В прошедшем сезоне 40-летний форвард сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Вчера Роналду стал двукратным победителем Лиги наций.