Роналду ответил на вопрос о том, где он продолжит карьеру

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.
Моё будущее? По сути, ничего не изменится. Останусь в «Аль-Насре»? Да.
Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом из Эр-Рияда истекает в конце июня. В прошедшем сезоне 40-летний форвард сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Вчера Роналду стал двукратным победителем Лиги наций.
Не хотят же признать что оба великие и заслуживают уважения
Лишь бы обозвать
Например "дырявым"
Это объективная критика ?
Это уважение ?
Просто оскорбления очередные
А вообще нужно уважать любого футболиста пусть даже последней команды Ла Лиги ибо всех соперников надо уважать
Не хотят же признать что оба великие и заслуживают уважения
Лишь бы обозвать
Например "дырявым"
Это объективная критика ?
Это уважение ?
Просто оскорбления очередные
А вообще нужно уважать любого футболиста пусть даже последней команды Ла Лиги ибо всех соперников надо уважать
Раньше ведь не было и такого турнира. А ЧМ он не выиграл. А лига наций турнир - фактически товарищеский. Турнир третий по силе, если так можно сказать.
Раньше ведь не было и такого турнира. А ЧМ он не выиграл. А лига наций турнир - фактически товарищеский. Турнир третий по силе, если так можно сказать.