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Роналду ответил на вопрос о том, где он продолжит карьеру

вчера, 10:44

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

Моё будущее? По сути, ничего не изменится. Останусь в «Аль-Насре»? Да.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом из Эр-Рияда истекает в конце июня. В прошедшем сезоне 40-летний форвард сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Вчера Роналду стал двукратным победителем Лиги наций.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:39
Не хотят
Не хотят же признать что оба великие и заслуживают уважения
Лишь бы обозвать
Например "дырявым"
Это объективная критика ?
Это уважение ?
Просто оскорбления очередные
А вообще нужно уважать любого футболиста пусть даже последней команды Ла Лиги ибо всех соперников надо уважать
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:25
Пускай ещё творит свою историю! Кому от этого плохо?
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 13:35
Рону ещё нужно поиграть в РПЛ , а именно в Акроне, Артёмке есть чему научить и что показать Португалу .
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:34, ред.
Думаю 99 % хейтеров Роналду - это фанаты Барсы, как и 99% хейтеров Месси - фаны Реала. Соответственно, хейт их абсолютно ничем не обоснован, и объясняется только тем, что эти два великих игрока конкуренты друг другу. Поэтому, давайте просто наслаждаться и дальше их карьерой, еще пару лет только осталось до ее завершения. Когда они закончат, и на сцену выйдут другие игроки, будем их сравнивать, и как бы они сильны не были- будем говорить новой поколении; что Роналду и Месси были сильнее, как нам на данный момент наши отцы нам говорят про Пеле и Марадонну. Ведь история она более величественна сердцу, чем настоящее.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:43
На самом высоком уровне он уже лет 5 не играет, а по инерции доигрывает. 8 финалов проиграл подряд, в чем причина? В целом 10 возможных титулов оставил за бортом. Я не против Роналду, просто когда его восхваляют в таком возрасте, хочется напоминать об этом.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 12:40
Прям как история с Месси.
Раньше ведь не было и такого турнира. А ЧМ он не выиграл. А лига наций турнир - фактически товарищеский. Турнир третий по силе, если так можно сказать.
Hamman
Hamman
вчера в 12:28
Не наелся Роналду ещё футболом. Нравится это кому-то или раздражает, это их личное дело. Пока его будут вызывать в сборную он будет готов помочь ей. Хейтеров у него не убавится даже после завершения карьеры, но неоспоримый факт что Роналду стал символом самой успешной эры португальского футбола. Этим и пользуются главные тренера сборной. Пока не вырастет новый ЛИДЕР в сборной ,,знаменосцем " команды будет самый обсуждаемый фанатами сине-гранатовых игрок...
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 12:16
Ну если по 35 голов продолжит забивать то и до 1000 уже не много останется.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:19
Статистика у него просто шикарная. Роналду еще несколько лет смело можно играть на самом высоком уровне...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:10
В чём, в чём, а в упорстве ему не откажешь. Сорок лет, 35-ть забитых мячей - мощно. Правильно ли это - другой вопрос. Заработал много денег, получил всемирную известность, можно было бы спокойно уже наслаждаться жизнью. Видимо, не в его характере.
Гость
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