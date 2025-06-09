Думфрис — о 0:5 в финале Лиги чемпионов: «До сих пор вздрагиваю во сне»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис ещё не смирился с поражением в финале Лиги чемпионов от «Пари Сен-Жермен».
Честно говоря, это нелегко. Иногда я просыпаюсь от вздрагиваний и задаюсь вопросом, что же произошло. Удалось ли мне это принять? Нет, ни в коем случае. Хотя они были лучше во всех отношениях, это заслуженная победа ПСЖ. Мы готовились к этому матчу вместе, мы усердно работали. У всех были самые лучшие намерения. А потом ничего не получилось. Но мы должны продолжать идти вперёд. Даже если я до сих пор не смог с этим смириться.
«Интер» уступил «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:5.