Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2024/2025

Думфрис — о 0:5 в финале Лиги чемпионов: «До сих пор вздрагиваю во сне»

сегодня, 00:15
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Интера» Дензел Думфрис ещё не смирился с поражением в финале Лиги чемпионов от «Пари Сен-Жермен».

Честно говоря, это нелегко. Иногда я просыпаюсь от вздрагиваний и задаюсь вопросом, что же произошло. Удалось ли мне это принять? Нет, ни в коем случае. Хотя они были лучше во всех отношениях, это заслуженная победа ПСЖ. Мы готовились к этому матчу вместе, мы усердно работали. У всех были самые лучшие намерения. А потом ничего не получилось. Но мы должны продолжать идти вперёд. Даже если я до сих пор не смог с этим смириться.

«Интер» уступил «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:5.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дешам оценил победу сборной Франции над Германией
Вчера, 20:38
Киммих: «Германия должна была вести 3:0 к шестой минуте в матче с Францией»
Вчера, 20:26
Нагельсманн — о поражении от Франции: «Это было незаслуженно»
Вчера, 20:15
Мбаппе — о матче с Германией: «Рад был снова забить»
Вчера, 18:38
Французы – главные везунчики в Лиге наций. Команда с плохой игрой заняла третье место
Вчера, 18:21Roman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
ОфициальноБолельщики «Ахмата» выбрали лучшего игрока команды
Вчера, 14:46
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:18
Интер разобрали на запчасти
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Ну , что тут скажешь - "оплеуху" в финале ЛЧ итальянцы получили знатную...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 