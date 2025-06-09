«Аль-Хиляль» нацелился на лучшего бомбардира Лиги наций

Нападающий «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьёкереш, который стал лучшим бомбардиром Лиги наций, входит в число приоритетных трансферных целей «Аль-Хиляля». Клуб из Эр-Рияда намерен построить новый амбициозный проект под руководством Симоне Индзаги и планирует усилить линию нападения. После отказа нападающего «Наполи» Виктора Осимхена «Аль-Хиляль» переключил своё внимание на Дьёкереша.
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