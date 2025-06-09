Роналду: «Если бы мне пришлось сломать ногу ради сборной, я бы это сделал»

Нападающий сборной Португалии получил травму перед дополнительным временем в матче с Испанией и признался, что уже чувствовал физические проблемы до игры.

Я уже чувствовал это во время разминки, это было уже некоторое время. Но для национальной сборной, если бы мне пришлось сломать ногу, я бы это сделал. Это титул, я должен был играть, и выложился по полной, прошёл так далеко, как мог. Я помог, забив гол.