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Роналду: «Если бы мне пришлось сломать ногу ради сборной, я бы это сделал»

вчера, 09:05
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму перед дополнительным временем в матче с Испанией и признался, что уже чувствовал физические проблемы до игры.

Я уже чувствовал это во время разминки, это было уже некоторое время. Но для национальной сборной, если бы мне пришлось сломать ногу, я бы это сделал. Это титул, я должен был играть, и выложился по полной, прошёл так далеко, как мог. Я помог, забив гол.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ rjabfar3e25c (раскрыть)
вчера в 10:41
Он же не уточнил - свою ногу или чужую.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:29
пацаны не плачут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:15
Испанцы сыграли слабо. Разочарован))) одно хорошо. Мартинес остаётся у штурвала португальской шхуны. А то были ультиматумы, что если не выиграет у немцев, будет уволен. А здесь перевыполнил план. Тоже Стаханов.
rjabfar3e25c
rjabfar3e25c
вчера в 09:56
Зачем такие жертвы,нога у него золотая,как же он потом хромать будет по полю
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:45, ред.
Всё пошло не по плану?)...бывает...
как там Ламин, играл вообще?)...что то не слышно его после финала)...
4qja4uzgj26s
4qja4uzgj26s
вчера в 09:39
Пень!Ты кем себя ставишь?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:28
Главное, Рон, что ты стал взрослее, не размахивал руками и не наводил панику, а тихо ждал и караулил Кукурелью
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:27
Так вот причина что Португалия никогда не станет чемпионом мира. Эгоист))) малодушный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:27
Пацан сказал, пацан сделал. Респект.
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