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Топ-клубы АПЛ хотят подписать лучшего бомбардира «Порту»

вчера, 10:10

«Астон Вилла», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют предметный интерес к нападающему «Порту» и сборной Испании Самуэлю Оморидиону (Агехове). Также за игроком следят «Челси» и «Вест Хэм». «Порту» планирует получить за молодого нападающего около 70-75 миллионов евро и не спешит его продавать. В контракте Агеховы прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Напомним, 21-летний форвард перешёл в «Порту» из «Атлетико» в августе 2024 года. Его контракт с «драконами» действует до июня 2029 года. В прошедшем сезоне Агехова сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца нигерийского происхождения в 50 миллионов евро.

Ранее «Порту» подписал полузащитника «Аль-Ахли» Габриэля Вейгу.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 10:25
В Португалии любой начнет забивать вон Нуньес там была звездой переехал в АПЛ стал дном
t6s6j83ewhse
t6s6j83ewhse
вчера в 10:11
За него и так дают больше, чем он стоит. Непонятно, чего Порту упирается.
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