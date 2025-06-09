Роналду не сдержал эмоций после победы в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций.
В финале турнира Португалия победила Испанию (2:2, 5:3 по пенальти).
|Португалия3 : 2Испания
|Закончился после серии пенальти
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций.
В финале турнира Португалия победила Испанию (2:2, 5:3 по пенальти).
Я не фанат Роналду, но чисто по человечески его понимаю. Как было сказано в одном замечательном фильме: "Мужчины не плачут, они огорчаются..."
Я не фанат Роналду, но чисто по человечески его понимаю. Как было сказано в одном замечательном фильме: "Мужчины не плачут, они огорчаются..."
Но Рон… это отдельная тема. Просто феномен, в 40 лет играть на таком уровне да ещё и много забивать!!!
Криштиану имеет право и плакать и смеяться от счастья!!!
Браво КриРо, здоровья и удачи.
Но Рон… это отдельная тема. Просто феномен, в 40 лет играть на таком уровне да ещё и много забивать!!!
Криштиану имеет право и плакать и смеяться от счастья!!!
Браво КриРо, здоровья и удачи.
Очень приятно за него , как за настоящего профессионала своего дела , именно ради таких моментов мы все любим спорт под названием - ФУТБОЛ.
Какое же счастье жить в эпоху Роналду! Он живёт игрой.
Сохраняет эмоции и мотивацию до сих пор, не смотря на статус и количество трофеев. Потому и играет до сих пор. И пусть играет ещё долгие годы. Жизнь КР - это спорт. Человек мульти -миллионер, находит мотивацию быть лучшим из года в год.
Очень приятно за него , как за настоящего профессионала своего дела , именно ради таких моментов мы все любим спорт под названием - ФУТБОЛ.
Какое же счастье жить в эпоху Роналду! Он живёт игрой.
Сохраняет эмоции и мотивацию до сих пор, не смотря на статус и количество трофеев. Потому и играет до сих пор. И пусть играет ещё долгие годы. Жизнь КР - это спорт. Человек мульти -миллионер, находит мотивацию быть лучшим из года в год.