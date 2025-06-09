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Роналду не сдержал эмоций после победы в Лиге наций

сегодня, 01:12
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций.

Роналду не сдержал эмоций после победы в Лиге наций

Роналду не сдержал эмоций после победы в Лиге наций

В финале турнира Португалия победила Испанию (2:2, 5:3 по пенальти).

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
сегодня в 06:06
Скоро закончится его карьера.Но о нём будут долго помнить и ставить в пример.Что он играл на уровне и брал трофеи,в которые вносил свой личный вклад,играя до сорока лет.А не только в свои лучшие годы.Да упала скорость,вышла дурь лишняя.Но азарт остался и появился колоссальный опыт.Ну и физика на уровне,такие прыжки не каждый молодой исполнит.Голевое чутье на высочайшем уровне,даже в 40 лет.Со еще одним трофеем со сборной его!Всем добра!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
Причастие к этой победе, имеет право...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 04:56
Доказал в свои годы что еще что то может... молодца!
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 02:18
Привет, Володя!!!
Я не фанат Роналду, но чисто по человечески его понимаю. Как было сказано в одном замечательном фильме: "Мужчины не плачут, они огорчаются..."
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:02
Привет, Витя. Я конечно за своих топил.)
Но Рон… это отдельная тема. Просто феномен, в 40 лет играть на таком уровне да ещё и много забивать!!!
Криштиану имеет право и плакать и смеяться от счастья!!!
Браво КриРо, здоровья и удачи.
Capral
Capral
сегодня в 01:28
Рон- человек впечатлительный, эмоциональный. Вполне нормально, что не сдержал эмоций.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 01:21
Как обычно.. Партнёры что-то для него выиграли.. 40-летнее дите.. Хе.. 😄
протон
протон
сегодня в 01:20
Удивительно как человек в 40 лет будучи таким титулованным и опытным , как мальчишка 20 летний радуется победе.
Очень приятно за него , как за настоящего профессионала своего дела , именно ради таких моментов мы все любим спорт под названием - ФУТБОЛ.
Какое же счастье жить в эпоху Роналду! Он живёт игрой.
Сохраняет эмоции и мотивацию до сих пор, не смотря на статус и количество трофеев. Потому и играет до сих пор. И пусть играет ещё долгие годы. Жизнь КР - это спорт. Человек мульти -миллионер, находит мотивацию быть лучшим из года в год.
протон
протон
сегодня в 01:14
Рон абсолютная легенда, футболист эпоха, рад за него чисто по-человечески)
Гость
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