Капелло: «В Италии нужно ввести лимит на легионеров»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России считает, что в чемпионате Италии нужно ввести ограничение на иностранцев.

Нужно изменить менталитет в детско-юношеских школах, потому что нехватка талантов вызывает серьёзную тревогу, и это не может быть просто вопросом одного поколения – речь идёт о методике. А ещё – давать больше игрового времени нашим молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии A выпускать на поле минимум трёх итальянцев в стартовом составе в каждом матче.