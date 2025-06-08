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Капелло: «В Италии нужно ввести лимит на легионеров»

вчера, 23:28

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло считает, что в чемпионате Италии нужно ввести ограничение на иностранцев.

Нужно изменить менталитет в детско-юношеских школах, потому что нехватка талантов вызывает серьёзную тревогу, и это не может быть просто вопросом одного поколения – речь идёт о методике. А ещё – давать больше игрового времени нашим молодым футболистам в основной команде. Если бы это зависело от меня, я бы обязал клубы Серии A выпускать на поле минимум трёх итальянцев в стартовом составе в каждом матче.

Ранее тренер высказывался о том, кому бы он отдал «Золотой мяч».

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Все комментарии
ybv8yk6w6f7v
ybv8yk6w6f7v
сегодня в 05:53
Здесь Фабио прав,лимит нужен,и чем раньше, тем лучше
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:17
Пора и в России его ввести
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:57
Может быть его в отличие от нас послушают, Хотя ситуация схожая
Гость
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