«Реал» или «Манчестер Сити» сделают подарок Сафонову. Его конкурент в ПСЖ – цель больших клубов

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вчера, 21:30

Доннарумме пора двигаться вперед.

Во Франции вратарь остановится в развитии

В Ла Лиге у «Реала» есть конкуренты в лице «Барселоны» и «Атлетико». У «Манчестер Сити» тоже много сильных соперников, но при этом нависает тень наказания за финансовые махинации руководства. «Пари Сен-Жермен», в свою очередь, легко отбивается от нападок французских властей, поскольку за клуб готов заступиться сам президент Франции Макрон, ведь он дружит с катарскими шейхами, как и президент УЕФА Чеферин. ПСЖ точно нарушал правила, но победители Лиги чемпионов вышли сухими из воды.

«Манчестер Сити» и «Реал» выигрывали престижный турнир до Луиса Энрике. Теперь представители трех клубов убеждают Доннарумму сделать летний выбор. У ПСЖ высокие шансы сохранить вратаря благодаря успеху в Лиге чемпионов. И одновременно эта победа означает, что Джанлуиджи прошел французскую игру до конца. Все уровни закрыты: выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а теперь добавил победу в Европе. Нет смысла обманывать себя – станет скучно.

Доннарумма во Франции пережил ограбление, когда его с невестой связали и угрожали пистолетом. Пережил жесткую встречу с одним из соперников, поэтому на лице вратаря красуется глубокий шрам, а удар в висок мог стать фатальным. Джанлуиджи не всегда было комфортно в воротах ПСЖ , хотя у Луиса Энрике классная команда. Но парижский клуб даже близко не «Реал», что вратарю подтвердит Килиан Мбаппе. У француза прошел первый сложный, но интересный сезон в Мадриде.

Гвардиола, Алонсо и Энрике побеседуют с Доннаруммой в ближайшие недели. Неудача сборной Италии в Норвегии, где Джиджи пропустил три мяча, тоже подталкивает к переменам в жизни. Хотя агент футболиста Райола, один из племянников покойного Мино, допускал возвращение вратаря в Серию А и даже в «Милан», где фанаты называют голкипера Долларуммой и считают продажным предателем, все понимают, что лучший футболист Евро-2020 думает о Мадриде или АПЛ .

В Мадриде итальянцу точно не будет скучно

Сафонов лучше играет ногами, чем Доннарумма. Это не только мнение тренера вратарей сборной России Кафанова, но и людей из штаба Луиса Энрике. На голкипера «Краснодара» обратили внимание как раз из-за умения спокойнее работать внизу, чем Доннарумма. Джиджи в большом футболе с 16 лет, поэтому создается иллюзия, будто речь о возрастном голкипере. На самом деле вратарю всего 26, он на семь лет моложе Тибо Куртуа и на шесть лет моложе Эдерсона из «Манчестер Сити».

Тренер Алонсо будет перестраивать оборону «Реала». Говорят, что футболисты выступили против перехода на схему с тремя центральными защитниками, как было в «Байере». Это значит, что будут играть в линию из четырех человек, а правому центральному защитнику придется много раз страховать Александер-Арнольда. Рюдигер и его новый напарник Хёйсен могут сыграть спокойнее, чем защита «Реала» в прошлом сезоне с Анчелотти, но у вратарей «сливочных» традиционно полно работы.

Не скучали Касильяс, Навас, Куртуа и Лунин, не будет скучать и Доннарумма. В ПСЖ у него много откровенно проходных матчей, где одна ошибка ничего не значит. Флорентино Перес обязательно напомнит Хаби Алонсо, что итальянец умеет «пустить бабочку», но испанскому боссу «Реала» нравится статус Доннаруммы. Он голкипер с именем и победами. Буффон не добрался до «Барселоны» и «Реала», а его тезка и сменщик в сборной Италии может сыграть с гербом мадридцев на груди.

Лунин хочет найти себе новый клуб, Андрей недоволен ролью запасного в «Реале». Куртуа в любой момент может сорваться в Саудовскую Аравию, где ждут выхода на пенсию больших вратарей, вроде бельгийца и бразильцев Алиссона и Эдерсона. Поскольку Алонсо строит проект с будущим, то идея заменить побитого голкипера на человека, который редко получает травмы и моложе Куртуа, не кажется сумасшедшей. Впрочем, «Манчестер Сити» тоже активно перестраивается и усиливается.

Сафонову привезут солидного конкурента

У ПСЖ есть деньги, поэтому Матвей получит нового конкурента после ухода Доннаруммы. Это если Джанлуиджи откажется от царского предложения и не подпишет новый контракт. Пауза затянулась, осенью обсуждали детали сделки, а теперь у итальянца остается всего год по соглашению с ПСЖ . Парижанам выгоднее попрощаться с футболистом сейчас, получив компенсацию от другого богатого клуба, чем через год потерять основного вратаря бесплатно. Выгоднее найти замену без паузы.

Логично, что самые яркие футболисты ПСЖ хотят поиграть в более серьезных и конкурентных лигах. Мбаппе не откажется встретить в «Реале» защитника Мендеша и голкипера Доннарумму. Если молодой португалец продолжит впечатлять, тоже будет на радаре у скаутов Хаби Алонсо. Вот только шейхи не дружат с испанскими клубами. Им не понравилось, что Мбаппе ушел свободным агентом. Перес предпочел заплатить футболисту 115 млн евро подъемных, а не напрямую катарцам.

Шейхи могут зарубить сделку по Доннарумме и отправить голкипера в Манчестер. В этом городе оба клуба летом найдут новых вратарей. «Манчестер Юнайтед» обратил внимание на адаптированного к АПЛ аргентинца Мартинеса, который покинет «Астон Виллу». Ставка на Доннарумму перспективнее, и у Гвардиолы больше козырей по сравнению с Аморимом. Для начала его клуб сыграет в Лиге чемпионов. ПСЖ будет защищать титулы, а в воротах может оказаться не Матвей Сафонов.