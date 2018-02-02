Фаббричини: «Манчини был в Риме, но мы не общались. Конте стремится возглавить сборную»

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини рассказал о претендентах на должность тренера сборной Италии:

«Манчини был в Риме, но мы не общались. Похоже, Конте стремится вернуться в сборную. Анчелотти открывает и закрывает дверь, Раньери тоже рассматриваем.

Нет приоритетного варианта, мы оцениваем плюсы и минусы каждого».