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Крупнейшие итальянские СМИ заявляют, что Манчини — фаворит на место тренера сборной

сегодня, 11:50

Две крупные итальянские газеты Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport утверждают, что наставник «Зенита» Роберто Манчини стал главным претендентом на вакантное место тренера сборной Италии.

Напомним, что после провала «Скуадры» в отборочной кампании ЧМ-2018 Джампьеро Вентура ушел в отставку.

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, впрочем, заявлял, что приоритетного варианта среди наставников пока нет.

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил grafff
сегодня в 12:28
grafff:
Опустил газпром и сваливает
ПОЖАРЬ КАРТОШКИ
Alex-96
Alex-96
сегодня в 12:21
профурсетка: нам очень повезло, ведь теперь Зенит тренирует тренер сборной Италии.
grafff
grafff
сегодня в 12:17
Опустил газпром и сваливает
spartach n1
spartach n1
сегодня в 12:13
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:13
Я думаю, что "Зенит" сам распускает эти слухи и щедро оплачивает их публикацию в СМИ.
Для того, чтобы о клубе по-чаще говорили и создания видимости востребованности Манчини.
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:12
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КОНТЕ УЖЕ ДОГОВОРИЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ ИТАЛИЮ
Ура!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:11
А как же Зенит
Faustello
Faustello
сегодня в 12:06
Лазурные займут 5-е место, вылетят из ЛЕ.
Манчини поедет сборную тренить ))))
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 11:57
это похороны для италии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:52
КОНТЕ УЖЕ ДОГОВОРИЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ ИТАЛИЮ
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