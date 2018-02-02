Крупнейшие итальянские СМИ заявляют, что Манчини — фаворит на место тренера сборной

Две крупные итальянские газеты Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport утверждают, что наставник «Зенита» Роберто Манчини стал главным претендентом на вакантное место тренера сборной Италии.

Напомним, что после провала «Скуадры» в отборочной кампании ЧМ-2018 Джампьеро Вентура ушел в отставку.

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, впрочем, заявлял, что приоритетного варианта среди наставников пока нет.