Крупнейшие итальянские СМИ заявляют, что Манчини — фаворит на место тренера сборной

Две крупные итальянские газеты Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport утверждают, что наставник «Зенита» Роберто Манчини стал главным претендентом на вакантное место тренера сборной Италии.
Напомним, что после провала «Скуадры» в отборочной кампании ЧМ-2018 Джампьеро Вентура ушел в отставку.
Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, впрочем, заявлял, что приоритетного варианта среди наставников пока нет.
Для того, чтобы о клубе по-чаще говорили и создания видимости востребованности Манчини.
Для того, чтобы о клубе по-чаще говорили и создания видимости востребованности Манчини.
Манчини поедет сборную тренить ))))
Манчини поедет сборную тренить ))))