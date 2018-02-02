СМИ: Икарди поссорился с одноклубниками

Нападающий Мауро Икарди покинул расположение «Интера», получив повреждение, но здоровье — не единственная проблема игрока. По информации прессы, атмосфера в раздевалке «нерадзурри» оставляет желать лучшего.

Аргентинец вышел из себя и с криками принялся критиковать Ивана Перишича, обвиняя его в ничейном результате домашнего матча с «Ромой». К спору подключился и Марсело Брозович. Раньше футболисты прекрасно ладили.

СМИ утверждают, что этот инцидент исчерпал терпение Икарди. Летом забивной форвард планирует перебраться в «Реал».