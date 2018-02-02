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СМИ: Икарди поссорился с одноклубниками

вчера, 14:24

Нападающий Мауро Икарди покинул расположение «Интера», получив повреждение, но здоровье — не единственная проблема игрока. По информации прессы, атмосфера в раздевалке «нерадзурри» оставляет желать лучшего.

Аргентинец вышел из себя и с криками принялся критиковать Ивана Перишича, обвиняя его в ничейном результате домашнего матча с «Ромой». К спору подключился и Марсело Брозович. Раньше футболисты прекрасно ладили.

СМИ утверждают, что этот инцидент исчерпал терпение Икарди. Летом забивной форвард планирует перебраться в «Реал».

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Все комментарии
spectator
spectator ответил Великий Князь
вчера в 22:47
Великий Князь:
Жёны интерастов не могут держать языки за зубами. Аха-ха)
звоните
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 20:04
Для Реала сгодится вторая недокристинка..
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 19:58
Только этого еще не хватало(((
Серый хвост 3
Серый хвост 3
вчера в 19:02
Теперь у Икарди будут взрываться хорватские пистончики под хвостиком!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 18:11
тупое бревно икардя на которого пахала вся команда чтобы он замыкал готовые комбинации теперь кипишует, так как забивать перестал. реал насмешит весь мир если купит это дерево.)
juvenale
juvenale
вчера в 18:00
красава, надеюсь развалит п-ку
pinturicchio86
pinturicchio86
вчера в 17:10
вот и отличненько, моратти нужно сказать спасибо, развалил клуб и продал по дишману никчемным китаезам, которые вообще на него забили)))
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
вчера в 17:02
Мауро не образец поведения и своего статуса, но он наголову выше любого остального в клубе что касается профессионализма на поле. Буду рад если останется, и буду рад, если уйдет за крупную сумму, в первую очередь за него самого. Прямо сейчас он безусловный номер один в команде.

Эйприл Саммерс: "Если Икарди перейдет в Реал, я перееду за ним в Испанию"

http://www.fcinter1908.it/ultimora/lavviso-di-april-summers-scusatemi-ma-se-icardi-dovesse-andare-al-real-madrid-io/
матос
матос
вчера в 16:49
если это так , то Икар прав , хорваты никакие сейчас и тупо номер отбывают
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 15:26
Жёны интерастов не могут держать языки за зубами. Аха-ха)
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 15:08
давние арго-балканские тёрки Интера
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:01
Пусть хоть сожрут друг друга.
cska plus
cska plus
вчера в 14:50
Скоро передерутся.
vastudio
vastudio
вчера в 14:42
Как только пальчиком поманит кто-то из мешков, так сразу вся гниль наружу вылазит))) Одна история за другой))
ДСА
ДСА
вчера в 14:40
Пусть едет в Реал и познакомится с испанской налоговой. Роналду, Месси и Неймар от нее в восторге.
cska.78
cska.78
вчера в 14:28
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