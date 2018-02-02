Марез не явился на очередную тренировку «Лестера»

Похоже, штраф вовсе не пугает алжирского форварда «Лестера» Рияда Мареза — игрок продолжает пропускать тренировки, протестуя против заблокированного «лисами» трансфера в «Манчестер Сити».
Сегодня 26-летний нападающий вновь не появился на утренней тренировке команды.
По слухам, «горожане» предлагали за футболиста 65 млн фунтов, но «Лестер» придерживался принципиальной позиции и отказал в сделке.
Есть действующий контракт - он перевесит любые амбиции.
Есть действующий контракт - он перевесит любые амбиции.
Ну как? Поверил?))
Ну как? Поверил?))