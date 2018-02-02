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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
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Шатов готов сам заплатить «Зениту» за аренду в «Краснодар»

вчера, 17:50

Полузащитник питерского «Зенита» Олег Шатов готов сам заплатить «сине-бело-голубым» 35 миллионов рублей за право выступать за «Краснодар» до конца текущего сезона.

Напомним, что речь идет об аренде игрока с последующим правом выкупа. На данный момент клубы не могут договориться по вопросу суммы последующего выкупа. «Зенит» хочет получить за Шатова 8 миллионов евро, в то время как краснодарцы готовы заплатить за приобретение прав на хавбека 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Irakliy
Irakliy
вчера в 23:56
ага-ага ))) только что осознал в каком клубе находится - теперь сам готов бабло отдать, чтобы карьеру не загубить, и поиграть на ЧМ...
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:01
Потом уйдет бесплатно,правда при этом много портов сотрет на лавке...
Nebo
Nebo
вчера в 21:55
понял что в Зените нечего не светит , кроме денег , а так хоть есть шанс в сборной поиграть и в основном составе Краснодара.
Smyth
Smyth
вчера в 21:50
Один из самых крутых полузащитников России за последние лет пять. Дайте уже ему практику, он кого угодно уделает.
Igorello97
Igorello97
вчера в 21:30
Шатова в Краснодар, не убивайте футбол.
Фата лист
Фата лист ответил FROLL 001
вчера в 21:12
FROLL 001:
Это слова агента, а не Шатова. Гыгыгыгы! Чем больше переходов у его клиента, тем больше процентов от сделок!
Где здесь хоть слово об агенте?
Polilux
Polilux
вчера в 20:37
Путинский проект Газпром ну совсем теряет лицо!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:37
Не верю...
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 20:20
Набрать всех подряд. На лавку усадить. Распустить за деньги или без них. Круто!
eaguar
eaguar
вчера в 19:36
Давай тогда уж в Тулу .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:04
Да, значит деньги у него есть.
Может "Зенит" просто слишком много ему платит?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:58
Мне без разницы где будет играть Шатов, главное что бы играл. Для нашей сборной такой игрок необходим, а вот в какой он будет физической форме к чемпионату мира посмотрим, загадывать не будем.
112910415
112910415
вчера в 18:49
бежать, любой ценой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43
Денежка водится, почему бы не заплатить за себя? Речь идёт о сборной...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:39
Шатов точно в своем уме?
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 18:38
Этому инфантильному мальчику в футболе вообще не место
Dominators
Dominators
вчера в 18:30
Картина маслом -, Шатов , Новосельцев , Дзюба сами приплачивают Зениту за переход в другую команду . Сказочники ... Их из Зенита палкой не выгнать ...Двое ушли в аренду до лета , но бабосы им платит Зенит и немного Арсенал .
drug01
drug01
вчера в 18:29
Шатов молодец надо срочно бежать из этого монстра Зенит.....
drug01
drug01
вчера в 18:28
Шатов молодец надо срочно бежать из этого монстра Зенит.....
ivany4
ivany4
вчера в 18:10
Вот что бывает, когда в сказки веришь!!!
alexamit
alexamit
вчера в 18:10
Наконец-то прозрел!
Faustello
Faustello
вчера в 18:07
Вот ведь аттракцион неслыханной щедрости!
cska plus
cska plus
вчера в 18:04
Фантастика!
leopit
leopit
вчера в 17:57
Сгноить в ФНЛе....
cska.78
cska.78
вчера в 17:56
Ну конечно :)
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 17:53
Это слова агента, а не Шатова. Гыгыгыгы! Чем больше переходов у его клиента, тем больше процентов от сделок!
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