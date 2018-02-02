Шатов готов сам заплатить «Зениту» за аренду в «Краснодар»

Полузащитник питерского «Зенита» Олег Шатов готов сам заплатить «сине-бело-голубым» 35 миллионов рублей за право выступать за «Краснодар» до конца текущего сезона.



Напомним, что речь идет об аренде игрока с последующим правом выкупа. На данный момент клубы не могут договориться по вопросу суммы последующего выкупа. «Зенит» хочет получить за Шатова 8 миллионов евро, в то время как краснодарцы готовы заплатить за приобретение прав на хавбека 6 миллионов евро.