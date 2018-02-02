Конте не возглавит сборную Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается в ближайшее время работать в сборной Италии.

Накануне помощник комиссара итальянской Федерации футбола Алессандро Костакурта сообщил, что он едет в Лондон для переговоров с Конте, но сам тренер эту информацию опроверг.

«Костакурта - мой друг, но, возможно, он забыл, что у меня есть контракт с „Челси“, рассчитанный еще на 1,5 года. Я собираюсь отработать этот договор до конца.

С начала сезона ходит множество спекуляций и слухов, но они меня не волнуют. Повторюсь, моё желание состоит в том, чтобы отработать свое соглашение с „Челси“».