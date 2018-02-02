Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом» в товарищеском матче. Единственный гол в составе «армейцев» провел Ахмед Муса, отличившийся за команду в первом же матче после возвращения.
«Нордшелланд» - ЦСКА 1:1 (1:1)
Голы: Дамсгор 43 - Муса 33.
«Нордшелланд»: Рунарссон, Бартолец, Педерсен, Нельссон, Йенссен, Петри, Йенсен, Дамсгор, Хансен, Асанте, Эмон.
Главный тренер: Джонатан Эмон.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Кучаев 66), Васин, Березуцкий В., Фернандес, Натхо (Гордюшенко 86), Вернблум (Чалов 86), Дзагоев, Головин, Витиньо (Игнашевич 66), Муса.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.