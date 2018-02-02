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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»

вчера, 19:52
НордшелландЛоготип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Нордшелландом» в товарищеском матче. Единственный гол в составе «армейцев» провел Ахмед Муса, отличившийся за команду в первом же матче после возвращения.

«Нордшелланд» - ЦСКА 1:1 (1:1)
Голы: Дамсгор 43 - Муса 33.

«Нордшелланд»: Рунарссон, Бартолец, Педерсен, Нельссон, Йенссен, Петри, Йенсен, Дамсгор, Хансен, Асанте, Эмон.
Главный тренер: Джонатан Эмон.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Кучаев 66), Васин, Березуцкий В., Фернандес, Натхо (Гордюшенко 86), Вернблум (Чалов 86), Дзагоев, Головин, Витиньо (Игнашевич 66), Муса.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Батя в здании
сегодня в 00:37
Батя в здании:
Наши то хоть - на трибуны ходят;)
а толку то?) ахахах ваши и с крыш летают))
Батя в здании
Батя в здании ответил mangoх12
сегодня в 00:36
mangoх12:
людям успешным)) никто не виноват ведь что ты спартач))
Наши то хоть - на трибуны ходят;)
mangoх12
mangoх12 ответил Батя в здании
сегодня в 00:35
Батя в здании:
Чему?))
людям успешным)) никто не виноват ведь что ты спартач))
Батя в здании
Батя в здании ответил mangoх12
сегодня в 00:32
mangoх12:
не завидуй ахаха))
Чему?))
mangoх12
mangoх12 ответил Батя в здании
сегодня в 00:31
Батя в здании:
А не ты ли это все творил своими клонами?)) Прибедняешься тут))
не завидуй ахаха))
Батя в здании
Батя в здании ответил mangoх12
сегодня в 00:30
mangoх12:
Mur Myaoo Неважно какая новость, но каждый раз, когда читаешь комментарии на соккере, такое ощущение как-будто провалился в отхожее место с глистами -------------------------------------------------------------------------------------- 100%
А не ты ли это все творил своими клонами?)) Прибедняешься тут))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:28
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 00:22
    Плевать. Муса забил - значит Муса еще забьет. Рад за Спартак - он этого уже избежал. Но все же надеюсь, что Муса вернется в ЦСКА. Надо же кому то бить рекорд Вагнера )))
    Батя в здании
    Батя в здании ответил Leha-ha50
    сегодня в 00:21
    Leha-ha50:
    А сколько в ваши ворота не назначили??? И вообще , я ведь не оспариваю ваше чемпионство, оно было вполне заслуженно.
    Щас тебя свои загрызут за это.
    Mur Myaoo
    Mur Myaoo
    сегодня в 00:18
      mangoх12
      mangoх12 ответил Батя в здании
      сегодня в 00:08
      Батя в здании:
      неугодные акки втихаря удаляет эт твои чтоли твинки?)) ахахахахаахахахах
        mangoх12
        mangoх12 ответил cska.78
        сегодня в 00:05
        cska.78:
        Да плюнь ты на Антихера, он же на тебя жалобу еще кинет, на Артема кидал уже!
        да я знаю , я же предупреждал ))
        cska.78
        cska.78 ответил Leha-ha50
        сегодня в 00:04
        Leha-ha50:
        Судьи ошибались всегда и Спартаку помогали не меньше,........и конечно непроизвольно!!!
        Конечно непроизвольно :)

        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил Батя в здании
        сегодня в 00:03
        Батя в здании:
        Точно, поэтому в чемпионский год мы пробили - 2!! пенальти.
        А сколько в ваши ворота не назначили??? И вообще , я ведь не оспариваю ваше чемпионство, оно было вполне заслуженно.
        cska.78
        cska.78 ответил mangoх12
        вчера в 23:59
        mangoх12:
        Ну кто тут Ваша крыша, который спартачам випы на два с пол года вперед раздает, неугодные акки втихаря удаляет и проч.) Спроси у своих они подскажут)
          Батя в здании
          Батя в здании ответил mangoх12
          вчера в 23:59
          mangoх12:
          Ну кто тут Ваша крыша, который спартачам випы на два с пол года вперед раздает, неугодные акки втихаря удаляет и проч.) Спроси у своих они подскажут)
          неугодные акки втихаря удаляет
          эт твои чтоли твинки?)) ахахахахаахахахах
          Батя в здании
          Батя в здании ответил Leha-ha50
          вчера в 23:57
          Leha-ha50:
          Судьи ошибались всегда и Спартаку помогали не меньше,........и конечно непроизвольно!!!
          Точно, поэтому в чемпионский год мы пробили - 2!! пенальти.
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответил Батя в здании
          вчера в 23:56
          Батя в здании:
          Да ладно, вы ж друзья, все друг другу простите))
          Судьи ошибались всегда и Спартаку помогали не меньше,........и конечно непроизвольно!!!
          Батя в здании
          Батя в здании ответил mangoх12
          вчера в 23:55
          mangoх12:
          Ну кто тут Ваша крыша, который спартачам випы на два с пол года вперед раздает, неугодные акки втихаря удаляет и проч.) Спроси у своих они подскажут)
            mangoх12
            mangoх12 ответил Батя в здании
            вчера в 23:53
            Батя в здании:
            А кто моя крыша?) Уточни?)
            Ну кто тут Ваша крыша, который спартачам випы на два с пол года вперед раздает, неугодные акки втихаря удаляет и проч.) Спроси у своих они подскажут)
            Батя в здании
            Батя в здании ответил Leha-ha50
            вчера в 23:50
            Leha-ha50:
            Ха !!! Подборка Орлова!!! Там и в сторону Зенита косяков было не меньше, а может и больше.
            Да ладно, вы ж друзья, все друг другу простите))
            Leha-ha50
            Leha-ha50 ответил Батя в здании
            вчера в 23:50
            Батя в здании:
            https://www.youtube.com/watch?v=RFkUIheCjGA&t=210s
            Ха !!! Подборка Орлова!!! Там и в сторону Зенита косяков было не меньше, а может и больше.
            Батя в здании
            Батя в здании ответил mangoх12
            вчера в 23:49
            mangoх12:
            антихер попроси у крыши вашей тут чтобы и Бате Випчик подарил)
            А кто моя крыша?) Уточни?)
            mangoх12
            mangoх12 ответил Батя в здании
            вчера в 23:37
            Батя в здании:
            Удачи вам в борьбе за 5е место, в таком случае.
            антихер попроси у крыши вашей тут чтобы и Бате Випчик подарил)
            Батя в здании
            Батя в здании ответил Leha-ha50
            вчера в 23:19
            Leha-ha50:
            Скажу честно. Хоть армейцы и брали его неоднократно, считаю его не очень значимым трофеем. Первый матч в сезоне - своего рода открытие сезона. Вот если бы матч игрался по окончании сезона - это даааа!!! Ну и в третьих : напрягает то, что обладателю дубля приходится играть с серебряным призером - это как то неправильно. Надо суперкубок отдавать обладателю дубля сразу по окончанию сезона!!! Это мое мнение и я его никому не навязываю.
            Jum13
            Jum13 ответил cska.78
            вчера в 23:10
            cska.78:
            Когда хряки бестрофейничали 15 лет, до юбилея Симоняна, они пару раз пытались на халяву выиграть суперкубок, как серебрянные призеры, но ЦСКА их на место поставил!
            Всё впереди, всё нормально )))
            Jum13
            Jum13 ответил Leha-ha50
            вчера в 23:09
            Leha-ha50:
            Свинья под Дубом вековым Наелась желудей досыта, до отвала; Наевшись, выспалась под ним; Потом, глаза продравши, встала И рылом подрывать у Дуба корни стала. "Ведь это дереву вредит, - Ей с Дубу Ворон говорит, - Коль корни обнажишь, оно засохнуть может". "Пусть сохнет, - говорит Свинья, - Ничуть меня то не тревожит, В нем проку мало вижу я; Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; Лишь были б желуди: ведь я от них жирею". "Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, - Когда бы вверх могла поднять ты рыло, Тебе бы видно было, Что эти желуди на мне растут". Невежда так же в ослепленье Бранит науку и ученье И все ученые труды, Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
            Это классика. Пигги не понять
            Беланов
            Беланов ответил LOpp
            вчера в 23:07
            LOpp:
            раз пропустили даже можно не смотреть кто у цска на воротах стоял.
            Нет - это был не Семьлихов
            cska.78
            cska.78 ответил Leha-ha50
            вчера в 23:03
            Leha-ha50:
            Скажу честно. Хоть армейцы и брали его неоднократно, считаю его не очень значимым трофеем. Первый матч в сезоне - своего рода открытие сезона. Вот если бы матч игрался по окончании сезона - это даааа!!! Ну и в третьих : напрягает то, что обладателю дубля приходится играть с серебряным призером - это как то неправильно. Надо суперкубок отдавать обладателю дубля сразу по окончанию сезона!!! Это мое мнение и я его никому не навязываю.
            Когда хряки бестрофейничали 15 лет, до юбилея Симоняна, они пару раз пытались на халяву выиграть суперкубок, как серебрянные призеры, но ЦСКА их на место поставил!
            starche
            starche
            вчера в 23:00
            Почётная ничья с грандом мирового футбола.)))
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