«Локомотив» минимально переиграл «Осиек»

«Локомотив» в контрольном матче переиграл «Осиек» - третью команду чемпионата Хорватии.
«Осиек» - «Локомотив» - 0:1 (0:1)
Гол: Ари 3.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Тарасов 31), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Эдер 41), Фарфан, Ари (Лысов 46).
5 февраля «Локо» сыграет против шведского «Кальмара».
"Спартак" в каждом матче валяет дурака, "Локомотив" тоже не сильно старается.
ЦСКА играет в свою силу, но в Лиге Европы этого будет явно не достаточно.
Один "Зенит" избивает соперников, но нынешний сезон он тоже резко начинал.
Не слишком ли Манчини форсировал подготовку команды к весенней части?
До официальных игр время есть, желаю всем нашим клубам удачи!
"Спартак" в каждом матче валяет дурака, "Локомотив" тоже не сильно старается.
ЦСКА играет в свою силу, но в Лиге Европы этого будет явно не достаточно.
Один "Зенит" избивает соперников, но нынешний сезон он тоже резко начинал.
Не слишком ли Манчини форсировал подготовку команды к весенней части?
До официальных игр время есть, желаю всем нашим клубам удачи!