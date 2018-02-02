«Локомотив» минимально переиграл «Осиек»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилдФонбет1.147.520.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонФонбет1.275.5510.8
Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер---
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.753.74.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МайнцМайнц -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет105.81.27
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет2.63.352.7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.83.452.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет147.41.19
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротонеФонбет1.285.212
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.81.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»1
23:40
Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»11
19:52
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»232
18:43
Манчини сможет зарабатывать в сборной Италии 4-5 млн евро в год48
17:52
«Атлетико» отказался отпускать Гайтана в «Зенит»51
00:37
«Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц»0
00:19
Гильерме: «„Локомотив“ думает об игре с „Ниццей“»0
00:13
Нагатомо: «В переходе в „Галатасарай“ не сомневался»0
00:08
«Авангард» вместо «Тосно» сыграет с венгерским клубом «Ньиредьхаза»0
23:41
«Ювентус» летом попробует подписать Карраско0
23:30
Батшуайи забил в дебютном матче за «Боруссию»3
23:24
Ари: «Боялся за колено перед сборами, но сейчас моё состояние куда лучше!»0
23:21
Игроки «Тосно» не выйдут на товарищеский матч с «Авангардом» из-за задолженностей2
23:16
Зинков вернулся в «Зенит»1
23:15
Вагнер: «Постараемся отобрать очки у „Манчестер Юнайтед“»1
23:08
Санья переходит в «Беневенто» на правах свободного агента0
23:00
Наингголан: «У „Наполи“ есть шанс выиграть Скудетто»1
22:56
Эмери: «Верю, что судьи будут уважать ПСЖ в матчах с „Реалом“»6
22:46
Семин: «Может, посмотрим следующий матч „Спартака“»9
22:45
Каррагер: «Коутиньо не стоит 140 млн евро»11
22:36
«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах0
22:33
Канделаки: «Верю Валере»8
22:26
Мойес: «Джордан добавит нам свежести в атаке»0
22:03
Венгер: «„Арсенал“ многим обязан Жиру»6
21:59
«Кельн» - «Боруссия» Д: стартовые составы3

«Локомотив» минимально переиграл «Осиек»

вчера, 21:44
ОсиекЛоготип футбольный клуб Осиек0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» в контрольном матче переиграл «Осиек» - третью команду чемпионата Хорватии.

«Осиек» - «Локомотив» - 0:1 (0:1)
Гол: Ари 3.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Тарасов 31), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Эдер 41), Фарфан, Ари (Лысов 46).

5 февраля «Локо» сыграет против шведского «Кальмара».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вратарь «Уфы» Шелия восхитился голом «казахстанского Месси»
Вчера, 21:22 2
Гол Мусы принес ЦСКА ничью в матче с «Нордшелландом»
Вчера, 19:52 232
Муса забил за ЦСКА в первом матче после возвращения
Вчера, 18:49 11
Карпин в свой день рождения забил 7 голов коллегам из «Кайрата»
Вчера, 16:30 24
Макаров покинет расположение ЦСКА ради молодежной сборной России
Вчера, 12:41 8
Дзюба и Новосельцев впервые потренировались с тульским «Арсеналом»
01 февраля 11
Обсудить
Все комментарии
eaguar
eaguar
вчера в 22:24
с победой
loko7
loko7
вчера в 22:16
Первая победа! А то мы уже заждались.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 22:14
Нормально,пойдёт
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 22:09
Сухарек!)) Отлично!))
Alex-96
Alex-96
вчера в 21:59
Всех с победой! Главное что Ари забил после выздоровления, это важно.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:58
Я бы на месте наших клубов из середины таблицы присмотрелся бы к 12-му номеру Осиека Бочкаю, неплохо парень бровку бороздил, да и пас с ударом при нём.ИМХО.
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 21:48
    ДСА
    ДСА
    вчера в 21:47
    Повезло, ничья была бы справедливее.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 21:47
    Товарищеские игры наших ведущих команд пока не внушают особого оптимизма.
    "Спартак" в каждом матче валяет дурака, "Локомотив" тоже не сильно старается.
    ЦСКА играет в свою силу, но в Лиге Европы этого будет явно не достаточно.
    Один "Зенит" избивает соперников, но нынешний сезон он тоже резко начинал.
    Не слишком ли Манчини форсировал подготовку команды к весенней части?
    До официальных игр время есть, желаю всем нашим клубам удачи!
    cska.78
    cska.78
    вчера в 21:45
    Паровозов с победой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100