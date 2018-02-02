Бензема ищет жилье в Лондоне, нападающий летом перейдет в «Арсенал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, скоре всего, следующим летом перейдет в лондонский «Арсенал».
Сообщается, что футболист уже занялся поисками жилья в Лондоне. Вполне вероятно, это может означать то, что Карим согласен на переход в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что в услугах Бензема заинтересован французский ПСЖ.
Зачем он Арсеналу, при наличии Обамеянга и Ляказетта?
Старый, дорогой, неадаптированный к АПЛ, малозабивающий нападающий.
Венгер скорее Жиру обратно выкупит, чем Бензема возьмёт.
Зачем он Арсеналу, при наличии Обамеянга и Ляказетта?
Старый, дорогой, неадаптированный к АПЛ, малозабивающий нападающий.
Венгер скорее Жиру обратно выкупит, чем Бензема возьмёт.