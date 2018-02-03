Моуриньо: «Сказал Феллаини, чтоб он заткнулся и продлил контракт, пока ещё не поздно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о том, что посоветовал полузащитнику команды Маруану Феллаини, получившему рецидив травмы, продлить контракт с клубом:

«Сказал ему вчера (Прим. – в четверг), чтобы он заткнулся и продлил свой контракт. Я говорил ему: „Не рискуй, подписывай контракт, пока не стала известна степень тяжести травмы“.

Это не полный разрыв крестообразных связок, однако, какое-то время он пропустит. Но мы нуждаемся в нём. На носу Лига чемпионов, а впереди много непростых матчей, и похоже, что он будет отсутствовать несколько недель. Две, три, четыре или пять. Сейчас не могу сказать точно».