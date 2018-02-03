«Реал» собирается повысить зарплату Роналду

«Реал» планирует удержать в команде нападающего Криштиану Роналду.

По данным испанских СМИ, «сливочные» летом хотят повысить зарплату португальцу. Сейчас он зарабатывает около 21 млн евро в год, но «Мадрид» готов увеличить оклад 32-летнего форварда до 30 млн евро.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей в Примере, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее друг Криштиану в интервью СМИ сообщал, что футболист в будущем намерен поиграть в «Спортинге».