Широков: «Буду просто помогать руководству „Химок“»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора подмосковных «Химок».
«Как советник министра спорта Московской области я буду просто помогать руководству „Химок“».
«Химки» на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Давай Роман, мы в тебя верим!
Головастый какой вырос чиновник и функционер!!!
А вы говорите футболист...
Давай Роман, мы в тебя верим!
Головастый какой вырос чиновник и функционер!!!
А вы говорите футболист...