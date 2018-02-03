Мартынович: «„Краснодару“ будет не хватать Гранквиста»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал грядущий летний уход из команды Андреаса Гранквиста.

«Андреас — очень качественный центральный защитник, с которым мне всегда было большое удовольствие играть.

С ним очень приятно взаимодействовать. Он всегда подскажет, он лидер по натуре. Очень комфортно с ним играть в центре обороны.

Он принял для себя такое решение. Думаю, „Краснодар“ отреагирует на это. Незаменимых людей на самом деле нет. Наверняка придёт другой человек, который также будет приносить пользу команде.

Но Андреаса будет нам не хватать. Он очень много принёс нашей команде, и его всегда будут вспоминать только с положительной стороны».