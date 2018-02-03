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Мартынович: «„Краснодару“ будет не хватать Гранквиста»

вчера, 15:46

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал грядущий летний уход из команды Андреаса Гранквиста.

«Андреас — очень качественный центральный защитник, с которым мне всегда было большое удовольствие играть.

С ним очень приятно взаимодействовать. Он всегда подскажет, он лидер по натуре. Очень комфортно с ним играть в центре обороны.

Он принял для себя такое решение. Думаю, „Краснодар“ отреагирует на это. Незаменимых людей на самом деле нет. Наверняка придёт другой человек, который также будет приносить пользу команде.

Но Андреаса будет нам не хватать. Он очень много принёс нашей команде, и его всегда будут вспоминать только с положительной стороны».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
вчера в 23:09
Да какая разница при такой деградации с таким тренером.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Parovoznic
вчера в 21:29
Parovoznic:
Даже не могу представить себе команду, в которой такая пара сыграть может.
В Локо )))
Parovoznic
Parovoznic ответил Bekelman55
вчера в 19:38
Bekelman55:
хотел бы на пару Чорлука-Гранквист глянуть. Надежный дуэт
Даже не могу представить себе команду, в которой такая пара сыграть может.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 16:19
хотел бы на пару Чорлука-Гранквист глянуть. Надежный дуэт
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:11
Реально был неплохой игрок.
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