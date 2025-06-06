Трезеге: «Головин будет главным героем „Монако“ в следующем сезоне»

Бывший футболист сборной Франции высказался о перспективах российского полузащитника в составе «Монако».

Я думаю, что Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако». Конечно, здесь есть амбиции. В этом клубе Головин – один из главных героев чемпионата. Команда всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни. В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому мне кажется, что он останется в клубе.