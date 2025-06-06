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Трезеге: «Головин будет главным героем „Монако“ в следующем сезоне»

вчера, 09:11

Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

Я думаю, что Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако». Конечно, здесь есть амбиции. В этом клубе Головин – один из главных героев чемпионата. Команда всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни. В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому мне кажется, что он останется в клубе.

Недавно Александр Головин праздновал день рождения и получал поздравления по этому поводу. В том числе от пресс-службы сборной России.

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Dmitry Eronin
Dmitry Eronin
сегодня в 01:12, ред.
За время пребывания Головина в Монако, многие игроки ушли на повышение: Тилеманс - Лестер, Рони Лопеш - Севилья, Балло-Туре и Фофана - Милан, Дисаси и Бадиашиль - Челси, Чуамени - Реал Мадрид
112910415
112910415
вчера в 10:48
почему бы и нет ?!
72rbu8qb6p3y
72rbu8qb6p3y
вчера в 09:35
Чтобы был успех нажо поправить своё здоровье!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:12
Его слова да Богу в уши. Главное без травм
Гость
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