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Спаллетти высказался об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии

вчера, 09:17
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия3 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал решение защитника «Интера» Франческо Ачерби отказаться от вызова в национальную команду на июньские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.

Однажды Ачерби расскажет, в чём именно он увидел с моей стороны неуважение. А я в ответ выскажу своё мнение — о том, каким было его уважение ко мне и, что важнее всего, к сборной Италии.

Напомним, Ачерби ранее заявил, что отказался от вызова из-за неуважения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:36
Чего Ачерби разнылся, как будто этим вызовом нанесли ему личное оскорбление? Вызов в сборную, это повестка в суд явиться в качестве обвиняемого? Я думаю, этого разговора не было. Я вообще не представляю, что Ачерби говорит Спалу, мистер я устал и сыграть несмогу, а тот его вызывает.
С другой стороны, Спалетти виднее. Даже если Ачерби устал, есть еще наработка тактики и микроклимат в команде. Можно не выходить на поле, но помогать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:43
"Может быть всё из за поражении в гр. Заболотного в 2023 году где я Вас по спортивному принципу обыграл?"

Вот если честно я до сих пор не понимаю когда и с кем я соревновался в каком то 2023 году.
Может был какой то спор или ещё чего?
Если честно то я побеждал очень много раз, десятки раз или скольк, даже не считал и что мне сейчас всем надо говорить об этом?
Да мне это не надо, я никогда и ни с кем не соревновался.
Говорил уже много раз, но мне тут про какой то 2023 год говорят.

протон ответ 69Haya96
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Но у меня нет мания величия, Вам показалось.
Гость
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