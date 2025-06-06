Спаллетти высказался об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал решение защитника «Интера» Франческо Ачерби отказаться от вызова в национальную команду на июньские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.
Однажды Ачерби расскажет, в чём именно он увидел с моей стороны неуважение. А я в ответ выскажу своё мнение — о том, каким было его уважение ко мне и, что важнее всего, к сборной Италии.
Напомним, Ачерби ранее заявил, что отказался от вызова из-за неуважения.
С другой стороны, Спалетти виднее. Даже если Ачерби устал, есть еще наработка тактики и микроклимат в команде. Можно не выходить на поле, но помогать.
С другой стороны, Спалетти виднее. Даже если Ачерби устал, есть еще наработка тактики и микроклимат в команде. Можно не выходить на поле, но помогать.
Вот если честно я до сих пор не понимаю когда и с кем я соревновался в каком то 2023 году.
Может был какой то спор или ещё чего?
Если честно то я побеждал очень много раз, десятки раз или скольк, даже не считал и что мне сейчас всем надо говорить об этом?
Да мне это не надо, я никогда и ни с кем не соревновался.
Говорил уже много раз, но мне тут про какой то 2023 год говорят.
протон ответ 69Haya96
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Но у меня нет мания величия, Вам показалось.
Вот если честно я до сих пор не понимаю когда и с кем я соревновался в каком то 2023 году.
Может был какой то спор или ещё чего?
Если честно то я побеждал очень много раз, десятки раз или скольк, даже не считал и что мне сейчас всем надо говорить об этом?
Да мне это не надо, я никогда и ни с кем не соревновался.
Говорил уже много раз, но мне тут про какой то 2023 год говорят.
протон ответ 69Haya96
Добрый вечер. Спасибо за ответ. Но у меня нет мания величия, Вам показалось.