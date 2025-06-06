Спаллетти высказался об отказе Ачерби от вызова в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии прокомментировал решение защитника «Интера» отказаться от вызова в национальную команду на июньские матчи отбора чемпионата мира 2026 года.

Однажды Ачерби расскажет, в чём именно он увидел с моей стороны неуважение. А я в ответ выскажу своё мнение — о том, каким было его уважение ко мне и, что важнее всего, к сборной Италии.