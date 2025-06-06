Дешам высказался после поражения сборной Франции от Испании в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции высказался после поражения от Испании (4:5) в 1/2 финала Лиге наций:

Этот матч был совсем не таким, как в прошлом году. Очень редко в матчах против Испании кто-то может владеть мячом так много и создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Мы тоже показали хорошую игру. Факты говорят за себя. В пропущенных голах очень легко обвинять именно защитников. Но не стоит забывать про уровень мастерства испанских футболистов. Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке. Против Германии нас ждет очередной сложный матч. У нас будет меньше времени на восстановление. Замены последуют в обеих командах. Постараемся успеть восстановиться и победить.