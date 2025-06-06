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Дешам высказался после поражения сборной Франции от Испании в Лиге наций

вчера, 08:55
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался после поражения от Испании (4:5) в 1/2 финала Лиге наций:

Этот матч был совсем не таким, как в прошлом году. Очень редко в матчах против Испании кто-то может владеть мячом так много и создавать так много моментов. Их вратарь сделал много сэйвов. Мы тоже показали хорошую игру. Факты говорят за себя. В пропущенных голах очень легко обвинять именно защитников. Но не стоит забывать про уровень мастерства испанских футболистов. Против нас играл соперник высочайшего класса, который действует очень эффективно. И мы тоже здорово проявили себя в атаке. Против Германии нас ждет очередной сложный матч. У нас будет меньше времени на восстановление. Замены последуют в обеих командах. Постараемся успеть восстановиться и победить.

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Все комментарии
воробей369
воробей369 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:09
от таких матчей футбол только выигрывает
AKH
AKH
вчера в 13:07
Эх Дешам, как бы я его не уважал и как футболиста и как тренера, изжил он себя и окончательно превратился в доменека.. или брежнева... Надо уметь уходить черт побери.
nru9tdvqa629
nru9tdvqa629
вчера в 12:58
Матч за бронзу что-ли?
воробей369
воробей369
вчера в 12:47, ред.
дешам просто красава,можно сказать вытащил матч
catal
catal
вчера в 11:43
Несмотря на все успехи Дешама, ему следовало бы поглядеть на статистику игроков обороны, которых он пригласил в сборную. 2 з 5 голов накосячил Конате. А по статистике это самый убогий защитник... "Легко обвинять защитников"... А кого?
Да, бывают голы в которых некого обвинить, например гол Мерино - просто передача была шикарная, за спину защитников и упал мяч точно на ногу... Идеально. Месси бы промахнулся, Ямаль бы промахнулся, Мерино ударил идеально. Кого обвинить? Некого.
112910415
112910415
вчера в 09:31
славный футбол, привлекательный для зрителя !
h8sz396mdtqg
h8sz396mdtqg
вчера в 09:06
Зато зрителей очень повеселили...
Гость
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