Шерки — о матче с Испанией: «Франция не выглядела плохо»

Полузащитник сборной Франции высказался о поражении от Испании.

Не думаю, что мы выглядели плохо. Они были сильнее нас в свои лучшие отрезки. Если посмотреть на статистику – это один из лучших матчей сборной Франции. Мы должны были сильнее давить, когда пошли наши моменты. Я не из тех, кто боится выходить на поле. Я знал, что когда выйду на замену, будет много свободного пространства. Я вышел, чтобы отдавать хорошие передачи партнёрам. Что касается личной игры – это не так важно. Нам не за что стыдиться. У нас тоже было много моментов.