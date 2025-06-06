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Шерки — о матче с Испанией: «Франция не выглядела плохо»

вчера, 07:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о поражении от Испании.

Не думаю, что мы выглядели плохо. Они были сильнее нас в свои лучшие отрезки. Если посмотреть на статистику – это один из лучших матчей сборной Франции. Мы должны были сильнее давить, когда пошли наши моменты. Я не из тех, кто боится выходить на поле. Я знал, что когда выйду на замену, будет много свободного пространства. Я вышел, чтобы отдавать хорошие передачи партнёрам. Что касается личной игры – это не так важно. Нам не за что стыдиться. У нас тоже было много моментов.

Полуфинальный матч Лиги наций между Испанией и Францией завершился со счётом 5:4 в пользу испанцев.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:25
И что? Счёт на табло, да. Но поменять цифры на табло- никто не удивится, так что, тыкать счёт в глаза- ничего не сказать.
112910415
112910415
вчера в 09:25
Шерки и вовсе блестяще сыграл !
shlomo
shlomo
вчера в 08:02
Выглядеть можно и даже очень хорошо, но счет на табло.
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