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Де ла Фуэнте: «Встречались великие команды. Я счастлив победить Францию»

вчера, 08:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте остался доволен игрой обеих команд в полуфинале Лиги наций против Франции.

Я счастлив. На поле были две лучшие команды мира. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из своих моментов. Соперник не сдался, и у них было всё необходимое, чтобы включиться в игру. Это очень сложно, когда вы играете против такого сильного соперника. Я бы подписался на то, чтобы каждая игра была такой же. Теперь нам предстоит финал против ещё одной сильной сборной.

Испания обыграла Францию со счётом 5:4 в полуфинальном матче и вышла в финал Лиги наций, где встретится с Португалией.

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112910415
112910415
вчера в 09:09
про оборону не пора подумать ?
Гость
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