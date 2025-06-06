Де ла Фуэнте: «Встречались великие команды. Я счастлив победить Францию»

Главный тренер сборной Испании остался доволен игрой обеих команд в полуфинале Лиги наций против Франции.

Я счастлив. На поле были две лучшие команды мира. Когда встречаются две великие команды, как это было сегодня, естественно, что оба соперника выжимают максимум из своих моментов. Соперник не сдался, и у них было всё необходимое, чтобы включиться в игру. Это очень сложно, когда вы играете против такого сильного соперника. Я бы подписался на то, чтобы каждая игра была такой же. Теперь нам предстоит финал против ещё одной сильной сборной.