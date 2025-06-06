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Анчелотти прокомментировал свой дебютный матч во главе сборной Бразилии

вчера, 08:50
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал гостевую ничью с Эквадором (0:0) в отборе ЧМ-2026:

Думаю, условия были трудными, чтобы показать слаженную игру. Думаю, во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. Да, в атаке мы могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор, как и мы, провел хороший матч. Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:34
А чего ожидать то было? За пару недель из бардака звезд, команду не выстроишь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
Карло - "хорошая мина при плохой игре"...
9e53eydrmwcm
9e53eydrmwcm
вчера в 09:23
Не особо крутым вышел дебют
Гость
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