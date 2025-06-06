Тренер сборной Узбекистана — про выход на ЧМ: «Победа всего нашего народа»

Главный тренер сборной Узбекистана оценил выход команды в финальный турнир чемпионата мира-2026.

Слава богу, мы добились важного результата после долгого и трудного пути. Для этого результата было проделано много работы, я искренне поздравляю наш народ и нашего президента. Это не только наша победа, но и победа всего нашего народа. Со вчерашнего дня у нас звонят телефоны, наши болельщики и близкие выражают постоянную поддержку и молитвы за нас. Эта поддержка и молитвы придали нам большой энтузиазм и силу. Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата.