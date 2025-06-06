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Тренер сборной Узбекистана — про выход на ЧМ: «Победа всего нашего народа»

вчера, 08:24
ОАЭЛоготип футбольный клуб ОАЭ0 : 0Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанМатч завершен

Главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе оценил выход команды в финальный турнир чемпионата мира-2026.

Слава богу, мы добились важного результата после долгого и трудного пути. Для этого результата было проделано много работы, я искренне поздравляю наш народ и нашего президента. Это не только наша победа, но и победа всего нашего народа. Со вчерашнего дня у нас звонят телефоны, наши болельщики и близкие выражают постоянную поддержку и молитвы за нас. Эта поддержка и молитвы придали нам большой энтузиазм и силу. Наши игроки проявляли решимость в каждом матче, работали в полную силу, и мы добились результата.

Узбекистан вышел на чемпионат мира 2026 года благодаря ничьей со сборной ОАЭ (0:0).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:18
Молодцы узбеки! И тренер Молодец!
112910415
112910415
вчера в 09:15
браво, боевые узбеки !
xn3d8xsrr8vp
xn3d8xsrr8vp
вчера в 09:07
Дожили. На ЧМ будем за узбеков болеть!
Гость
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