Винисиус оценил дебют Анчелотти в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии высказался о первом матче во главе национальной команды.

Очень рад, что Анчелотти здесь, с нами. Всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с которыми я когда-либо работал. Но, конечно, у него не было времени показать себя или свой план игры. Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно завершить отборочные матчи.