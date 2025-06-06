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Винисиус оценил дебют Анчелотти в сборной Бразилии

вчера, 08:58
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о первом матче Карло Анчелотти во главе национальной команды.

Очень рад, что Анчелотти здесь, с нами. Всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с которыми я когда-либо работал. Но, конечно, у него не было времени показать себя или свой план игры. Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно завершить отборочные матчи.

Бразильцы сыграли с Эквадором вничью со счётом 0:0 в отборочном матче чемпионата мира-2026.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:58
а чего ожидать, когда тренер команды Анчелотти?
протон
протон ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:39
Я никогда не видел более убогой игры Бразилии. Они пас не хотят друг другу давать на 5 метров без брака. Все передачи мимо и противнику. Причем все друг друга ненавидят и предъявляют претензии сразу...
У Анчелотти будет работы больше чем в любом другом месте.
3 удара по воротам за матч - так они успешно "доходили" до чужой штрафной 90 минут. Полтора часа. Бразильцы
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:25
Вини - эксперт - это что то новое...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:22
Для вас пока что ЧМ как раз-таки за горами.
112910415
112910415
вчера в 09:27
радость, единство ...
всё супер,........а выигрывать не пора ?
drug01
drug01
вчера в 09:05
Начало положено, хорошо что ничья?
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