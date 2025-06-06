Винисиус оценил дебют Анчелотти в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о первом матче Карло Анчелотти во главе национальной команды.
Очень рад, что Анчелотти здесь, с нами. Всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с которыми я когда-либо работал. Но, конечно, у него не было времени показать себя или свой план игры. Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно завершить отборочные матчи.
Бразильцы сыграли с Эквадором вничью со счётом 0:0 в отборочном матче чемпионата мира-2026.
У Анчелотти будет работы больше чем в любом другом месте.
3 удара по воротам за матч - так они успешно "доходили" до чужой штрафной 90 минут. Полтора часа. Бразильцы
У Анчелотти будет работы больше чем в любом другом месте.
3 удара по воротам за матч - так они успешно "доходили" до чужой штрафной 90 минут. Полтора часа. Бразильцы
всё супер,........а выигрывать не пора ?
всё супер,........а выигрывать не пора ?