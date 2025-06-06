Ямаль — о Роналду: «Он легенда футбола»

Нападающий сборной Испании назвал футболиста сборной Португалии легендой перед финалом Лиги наций.

Мы хотим войти в историю. Самое сложное в футболе – побеждать снова и снова. Именно это мы постараемся сделать и будем защищать цвета нашей национальной сборной. Мы все очень уважаем Роналду, он легенда футбола. Но я буду просто выполнять свою работу, а именно – стараться побеждать.