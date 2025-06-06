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Ямаль — о Роналду: «Он легенда футбола»

вчера, 08:04
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль назвал футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду легендой перед финалом Лиги наций.

Мы хотим войти в историю. Самое сложное в футболе – побеждать снова и снова. Именно это мы постараемся сделать и будем защищать цвета нашей национальной сборной. Мы все очень уважаем Роналду, он легенда футбола. Но я буду просто выполнять свою работу, а именно – стараться побеждать.

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций, обыграв в полуфинальном матче Францию со счётом 5:4. В решающей встрече испанцы сыграют с Португалией.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
вчера в 15:23
Намекает, что если КриРо не хочет удара по самолюбию, лучше не выходить ему на поле. Уверены в себе.
Брулин
Брулин
вчера в 12:48
На данное время Ямаль заметно превосходит практически по всем скиллам этого Рональду7.
Маг_тм
Маг_тм ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:52
Скорее наоборот, такие высказывания лишь мотивируют соперников)
112910415
112910415
вчера в 09:22
легенду желательно победить, соблюдая полное уважение !
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:32
Ох уж эта дипломатия. Взял бы и сказал прямо: время Криштиану ушло, но в честь того, что в прошлом он иногда забивал голы и что-то выигрывал, мы забьём им не семь, а всего лишь пять мячей.

Криштиану был бы в бешенстве, нервничали бы все португальцы, а испанцы наоборот были бы на позитиве. Точно семь бы забили))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:16
У Португалии в финале шансов нет. Испания не Германия. Немцы 2 последних ЧМ даже из группы не вышли. На Евро дальше 1/4 давно пройти не могут.
протон
протон
вчера в 08:12
но от точно заслуживает уважение, потому что в 40 лет играть за сборную и делать результат это многого стоит.
Казалось бы, ну уже почти все выиграл, но нет же, рвет и мечет на поле в любом матче.
признать того факта, что Ямаль на самом деле довольно скромный и целеустремленный юноша, невозможно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:10
Слишком много о жизни узнал Ямаль, в свои то годы...
ru4cbuma7tcj
ru4cbuma7tcj
вчера в 08:09
Ты тоже можешь стать легендой
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