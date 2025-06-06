Ямаль — о Роналду: «Он легенда футбола»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль назвал футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду легендой перед финалом Лиги наций.
Мы хотим войти в историю. Самое сложное в футболе – побеждать снова и снова. Именно это мы постараемся сделать и будем защищать цвета нашей национальной сборной. Мы все очень уважаем Роналду, он легенда футбола. Но я буду просто выполнять свою работу, а именно – стараться побеждать.
Сборная Испании вышла в финал Лиги наций, обыграв в полуфинальном матче Францию со счётом 5:4. В решающей встрече испанцы сыграют с Португалией.
Казалось бы, ну уже почти все выиграл, но нет же, рвет и мечет на поле в любом матче.
признать того факта, что Ямаль на самом деле довольно скромный и целеустремленный юноша, невозможно.
Казалось бы, ну уже почти все выиграл, но нет же, рвет и мечет на поле в любом матче.
признать того факта, что Ямаль на самом деле довольно скромный и целеустремленный юноша, невозможно.
Криштиану был бы в бешенстве, нервничали бы все португальцы, а испанцы наоборот были бы на позитиве. Точно семь бы забили))
Криштиану был бы в бешенстве, нервничали бы все португальцы, а испанцы наоборот были бы на позитиве. Точно семь бы забили))