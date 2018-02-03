«Арсенал» - «Эвертон»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и ливерпульского «Эвертона» на матч 26-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Айвоби, Мхитарян, Озил, Обамеянг.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Мартина, Уильямс, Кин, Мангала, Шнейдерлин, Гуйе, Уолкотт, Боласи, Ниасс.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Бернли».
Рэмзи и Ивоби способны даже Ляказетта с Уилширом усадить на банку!
Рэмзи и Ивоби способны даже Ляказетта с Уилширом усадить на банку!
Опять этот бесполезный Рэмси на поле.
Опять этот бесполезный Рэмси на поле.