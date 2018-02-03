ПСЖ разгромил «Лилль»

ПСЖ обыграл «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Лилль, стадион «Пьер Моруа»
«Лилль» - ПСЖ 0:3 (0:1)
Голы: Бершиче 45+1, Неймар 77, Ло Чельсо 87.
«Лилль»: Меньян, Алонсо, Эдгар Ие, Куадио, Мендил (Пепе 57), Амаду, Балло, Мендеш, Биссума (Майя 81), Понсе (Араужо 66), Эль-Гази.
Главный тренер: Кристоф Гальтие.
ПСЖ: Ареоля, Алвес, Бершиче, Маркиньос, Силва, Верратти (Нкунку 85), Ди Мария (Менье 72), Ло Чельсо, Пасторе (Диарра 64), Кавани, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Верратти 56, Алонсо 74.
Судья: Жоан Амель.
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