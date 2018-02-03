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ПСЖ разгромил «Лилль»

вчера, 20:51
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Лилль, стадион «Пьер Моруа»

«Лилль» - ПСЖ 0:3 (0:1)
Голы: Бершиче 45+1, Неймар 77Ло Чельсо 87.

«Лилль»: Меньян, Алонсо, Эдгар Ие, Куадио, Мендил (Пепе 57), Амаду, Балло, Мендеш, Биссума (Майя 81), Понсе (Араужо 66), Эль-Гази.
Главный тренер: Кристоф Гальтие.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Бершиче, Маркиньос, Силва, Верратти (Нкунку 85), Ди Мария (Менье 72), Ло Чельсо, Пасторе (Диарра 64), Кавани, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Верратти 56, Алонсо 74.

Судья: Жоан Амель.

Ранее «Марсель» с теннисным счетом обыграл «Метц».

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Все комментарии
azures
azures
вчера в 23:12
Ничего удивительного.
benderivan
benderivan ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 22:24
Gourcuff Yohanne:
Диарра хорошо вошел в игру
Кстати да, я вообще в шоке был, когда он вышел, будто это не тот парень, который уже доигрывал в своей карьере за анжи и за арабов...Очень бодро вошел в игру.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:17
    Стас Марченко
    Стас Марченко ответил RDeanW
    вчера в 21:40
    RDeanW:
    "Голы: Бершиче 45+1, Неймар 7, Ло Чельсо 87" семерку не теряйте
    Исправили. Спасибо
    RDeanW
    RDeanW
    вчера в 21:34
    "Голы: Бершиче 45+1, Неймар 7, Ло Чельсо 87"

    семерку не теряйте
    eaguar
    eaguar
    вчера в 21:28
    С победой.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    вчера в 21:22
    Диарра хорошо вошел в игру
    drug01
    drug01
    вчера в 21:12
    Игра в одни ворота! Что будет дальше?
    Марк Аврелий
    Марк Аврелий
    вчера в 21:02
    Лилль сейчас мертвый, а ведь пару лет назад топами были.
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