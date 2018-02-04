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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
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«Интер» не сумел обыграть аутсайдера чемпионата

сегодня, 00:43
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

Миланский «Интер» сыграл вничью с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Напомним, что эту встречу из-за травмы пропускал форвард «Интера» Мауро Икарди.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Кротоне» 1:1 (1:0)
Голы: Эдер 23 - Барберис 60.

«Интер»: Ханданович, Энрике (Канселу 74), Миранда, Шкриньяр, Д’Амброзио, Брозович (Карамо 77), Борха Валеро, Весино, Перишич, Эдер, Кандрева (Рафинья 64).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кротоне»: Кордас, Мартелла (Павлович 58), Капуано, Чеккерини, Фараони (Шимич 85), Бенали, Мандрагора, Барберис, Налини, Тротта (Стоян 77), Риччи.
Главный тренер: Вальтер Дзенга.

Предупреждения: Мандрагора 29, Эдер 60, Бенали 80, Риччи 89.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Camellot
Camellot
сегодня в 12:22
любой результат хороший....
3веробой
3веробой
сегодня в 12:08
Ухахаха!!!!!
Кларк Маврелий
Кларк Маврелий
сегодня в 12:07
Всех сестёр-интеристок с отскоком!
Хозяин Барселоны
Хозяин Барселоны
сегодня в 12:05
Поздравляю интеристов)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 11:58
Ну, Лацио топит федерация, украв у римлян по самым скромным подсчетам 8 очков. Но Ромка с Интером, похоже, играют в поддавки , соревнуясь за почетное пятое место!)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Apsny
сегодня в 11:45
Apsny:
Дыкарди хде?)
Уехал проведать жену Месси. Аха-ха)
Apsny
Apsny
сегодня в 11:28
Дыкарди хде?)
Серый хвост 3
Серый хвост 3
сегодня в 11:02
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 10:24
    Игра была равнища
    mons
    mons
    сегодня в 10:07
    Такими тэмпами Интер в лч не попадет
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 09:49
    что происходит с Интером
    Камелошка
    Камелошка
    сегодня в 09:18
    Я в эйфарии неродзурцы. Буть на месте Интера менее великий клуб и Кратоне просто бы их смял. Мы же добыли очко в тяжилейшем дерби сизона. Дальше играть будет ищё сложнее, ведь всякие реалы и барселоны мативируют наших саперников баснасловными гонорарами. Они баяца што вернувшись в лигу шампиньонов Интер снова будет их унижать как в старые добрые времена святого Моратти. Но ничево у них не палучится. Наш китайский хазяин уже везёт вагон с юанями что бы заплатить судьям и саперникам больше. Возраждение не за горами таварищи!
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 09:12
    Барбарис новый Месси.)
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 09:07
    Дайте лысому поработать!
    борька
    борька
    сегодня в 08:53
    Красивая игра,запонилась колами!
    ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
    ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР
    сегодня в 07:52
    Обидно,что Кротоне потерял два важных очка!
    Ну не че,серия БЭЭЭЭЭЭ у интера не за горами))
    Удачи им туда попасть и как можно побыстрее)))!!!
    nikolah
    nikolah
    сегодня в 07:45
    это фиаско,при такой игре 7 место будет хорошим результатом....
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
    сегодня в 07:25
    Честно сказать интер шас на уровне кротоне
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь ответил Zen-Aku
    сегодня в 07:07
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 07:06
      А как радовались поражению Лацио?)
      Интер снова не попал на поезд, отправляющийся в Лигу Чемпионов. Аха-ха)
      Помашем им платочками с уезжающего поезда.)
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 07:02
        FILL3286
        FILL3286 ответил Непотопляемый Князь
        сегодня в 06:54
        Непотопляемый Князь:
        Поднатужился вот интер Только снова лопнул сфИНкТЕР Забил банку Барбарис У зенаки нос повис Аха-ха)
        Я не поэт но я скажу стихами
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь
        сегодня в 06:51
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь
          сегодня в 06:38
          Верю и знаю, что 9 матчей без побед это далеко не предел для "великого" клуба. Аха-ха)
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь
          сегодня в 06:37
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            сегодня в 05:55
            Так держать, нерадзурри! Верной дорогой интеристы идут к сезону без еврокубков) И вообще не мешайте стройте Спаллетти команду на будущее! Он все делает правильно, ага.
            BESTjuventus10
            BESTjuventus10
            сегодня в 05:54
            28дзури долго еще будут гладить свой выигранный в прокуратуре трофей а карма будет их дрючить из года в год за это.
            FILL3286
            FILL3286
            сегодня в 05:42
            Говорил же,говорил,что отскоки скоро кончатся прозрачных)
            Дмитрий Аександров
            Дмитрий Аександров
            сегодня в 05:20
            С "Интером" это происходит постоянно.
            Sadjon
            Sadjon
            сегодня в 04:43
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