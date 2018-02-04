«Интер» не сумел обыграть аутсайдера чемпионата

Миланский «Интер» сыграл вничью с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Напомним, что эту встречу из-за травмы пропускал форвард «Интера» Мауро Икарди.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Кротоне» 1:1 (1:0)
Голы: Эдер 23 - Барберис 60.
«Интер»: Ханданович, Энрике (Канселу 74), Миранда, Шкриньяр, Д’Амброзио, Брозович (Карамо 77), Борха Валеро, Весино, Перишич, Эдер, Кандрева (Рафинья 64).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Кротоне»: Кордас, Мартелла (Павлович 58), Капуано, Чеккерини, Фараони (Шимич 85), Бенали, Мандрагора, Барберис, Налини, Тротта (Стоян 77), Риччи.
Главный тренер: Вальтер Дзенга.
Предупреждения: Мандрагора 29, Эдер 60, Бенали 80, Риччи 89.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.