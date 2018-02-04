Паршивлюк: «Готовимся к заключительной части чемпионата, чтобы подойти во всеоружии»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал о том, как проходят зимние сборы команды.

«К сожалению, часть первого сбора пропустил из-за небольшой микротравмы, поэтому сейчас приходится догонять ребят. Думаю, через тренировки и игры наверстаю упущенное. Нагрузки серьёзные, но без этого никуда на сборах. Готовимся к заключительной части чемпионата, чтобы подойти во всеоружии.

Был на отдыхе с семьёй и ждал новостей, потому что мне уже инсайдеры сообщали, чтобы готовился к новостям. Как только узнал, сразу написал смс с поздравлением Валерию Георгиевичу.

Я был в предвкушении сборов, потому что было интересно, поменялся Валерий Георгиевич или нет. В принципе, требования остались все те же, как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки к играм. Всё знакомо, всё понятно, остаётся только выполнять».