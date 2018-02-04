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Паршивлюк: «Готовимся к заключительной части чемпионата, чтобы подойти во всеоружии»

вчера, 12:51

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал о том, как проходят зимние сборы команды.

«К сожалению, часть первого сбора пропустил из-за небольшой микротравмы, поэтому сейчас приходится догонять ребят. Думаю, через тренировки и игры наверстаю упущенное. Нагрузки серьёзные, но без этого никуда на сборах. Готовимся к заключительной части чемпионата, чтобы подойти во всеоружии.

Был на отдыхе с семьёй и ждал новостей, потому что мне уже инсайдеры сообщали, чтобы готовился к новостям. Как только узнал, сразу написал смс с поздравлением Валерию Георгиевичу.

Я был в предвкушении сборов, потому что было интересно, поменялся Валерий Георгиевич или нет. В принципе, требования остались все те же, как в плане быта, так и в плане тренировочного процесса, подготовки к играм. Всё знакомо, всё понятно, остаётся только выполнять».

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Все комментарии
azures
azures
вчера в 15:56
А разве Ростов не в ФНЛ собрался?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Serg3.12
вчера в 15:02
Serg3.12:
Удачи, Ростов! Надеюсь прибавите в результатах, хотя концовке непростая. Краснодар, Локо, Спартак на выезде. Зенит, ЦСКА - дома.
Побьемся и пробьемся. Славные битвы еще впереди. Я Верю в Нашу Команду. Давай Ростов - Вперед!!!
Dominators
Dominators ответил cska plus
вчера в 14:48
cska plus:
Главное осталось выражение, ёпт., 10 игр и 33 очка, заговор и многое другое.
Так там и Зенит хочет все выиграть . Посмотрим . Играем со всеми фаворитами . Нам будет трудно , но и соперникам с нами легко не будет . Главное , что бы не было равнодушия , которое царит сейчас на сборах у Спартака и парадокс - его болельщиков .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:45
Думаю начнут с нулевых ничьих, или со случайных голов.
cska plus
cska plus
вчера в 14:30
Главное осталось выражение, ёпт., 10 игр и 33 очка, заговор и многое другое.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 13:32
Удачи, Ростов!
Надеюсь прибавите в результатах, хотя концовке непростая. Краснодар, Локо, Спартак на выезде. Зенит, ЦСКА - дома.
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