Форвард донецкого «Шахтера» прибыл в расположение «Анжи»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 26 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиФонбет5.841.57
Испания. Примера 2017/2018, 22 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалагаФонбет2.253.43.15
Италия. Серия А 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаФонбет1.464.257.4
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас---
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Атлетико» не без труда обыграл «Валенсию»0
21:25
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили перестрелку на «Энфилде»262
20:05
«Барселона» ушла от поражения в матче с «Эспаньолом»225
18:53
«Зенит» сыграл вничью со «Слованом»160
18:50
«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»61
00:44
«Наполи» справился с «Беневенто»0
00:26
Переговоры «Краснодара» и «Зенита» по Шатову идут со скрипом1
00:18
Умтити подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Эспаньола»1
00:02
Батшуайи признали лучшим игроком 21-го тура Бундеслиги0
23:50
Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»8
23:46
Источник: «Спартак» и «Сантос» согласовали трансфер Вериссимо за 8,5 млн евро5
23:44
Кариус: «Мы расстроены, поскольку победа была рядом»0
23:16
Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»11
23:05
Милнер: «„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом»1
22:51
Ключевой игрок «Хоффенхайма» выбыл на два месяца2
22:43
Бывший скаут лондонского «Арсенала» оценил Промеса15
22:39
Габулов пропустил три мяча от «Шарлеруа»15
22:30
«Зенит» завтра проведет спарринг с литовским клубом11
22:28
«Беневенто» - «Наполи»: стартовые составы0
22:22
Миланов оправился от травмы и тренируется без ограничений8
22:13
Сунесс: «Если Почеттино сватают в „Реал“, значит, с кандидатами у них все плохо»6
22:10
Глушаков вернулся в общую группу «Спартака»17
22:02
Почеттино: «„Тоттенхэм“ играл гораздо лучше „Ливерпуля“»17
21:59
«Атлетико» - «Валенсия»: Гризманн и Коста начнут в «старте»3
21:54
Клопп: «Пенальти не было, судья решил исход встречи»28

Форвард донецкого «Шахтера» прибыл в расположение «Анжи»

вчера, 15:23

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что форвард донецкого «Шахтера» Филипп Будковский прибыл в расположение махачкалинской команды. 

В сезоне 2016/2017 Филипп уже выступал за «желто-зеленых», игрок сыграл 29 матчей и отметился 4 голами. Последние полгода нападающий провел в бельгийском «Кортрейке». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Потеря бойца. Вернблум уходит из ЦСКА
Вчера, 12:21Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опека75
«Рубин» пожалуется на Сонга в ФИФА
03 февраля 24
Эзатолахи вызван в сборную Ирана
03 февраля 1
Легионеры «Спартака». Кто лишний?
01 февраляАлександр Чистяков в блоге "Спартаком" единым49
«Локомотив» не выкупал права на Ари у «Краснодара»
01 февраля 9
Ханни: «„Спартак“ сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться»
01 февраля 34
Обсудить
Все комментарии
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:48
NAZAR 007:
Если Филипп еще раз к нам вернется......то с Муслимычем по возвращениям сравняется....тоже своего рода достижение )
Блин, я же надеюсь, что ГМГ летом будет в АНжи.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:47
tamerlan71:
Ахахаха, убил!!!)))))
Если Филипп еще раз к нам вернется......то с Муслимычем
по возвращениям сравняется....тоже своего рода достижение )
tamerlan71
tamerlan71
вчера в 22:46
В конце марта в Махачкалу еду на 10 дней, очень надеюсь на игру попасть!
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:45
NAZAR 007:
Филипп мне напомнил двоечника - однокассника ) Все учителя ему трояки поставили.чтобы он после 8-го класса ушел......а он 1 сентября пришел в девятый )
Ахахаха, убил!!!)))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:44
tamerlan71:
да-да. Я вот думаю, хоть бы сезон не оказался противоположностью сборам. Так удачно идем. Кажется, мы еще не пропустили ни одного?
Филипп мне напомнил двоечника - однокассника )

Все учителя ему трояки поставили.чтобы он после
8-го класса ушел......а он 1 сентября пришел в девятый )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:42
tamerlan71:
Тетра мне характером нравится. Говорят, Бакаева брали, чтобы команде характера добавить, а мне кажется, что для этого Тетры достаточно. Парень реально выкладывается как Кама Агаларов (его я тоже хвалил), но так же точно проваливается. Будем посмотреть, главное, теперь у нас есть Антон, который и Тетре с Чайковским поможет и Пашу сможет подменить.
Теперь у нас напов аж 7 человек ) Может без защиты играть будем...)))
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:40
NAZAR 007:
Тетра меня в последних играх по хорошему удивил ) Ты же сам хвалил его..помню ) Да я и не ожидал, что он еще что-то показывать будет ) А он разыгрался ) А вот Бакаев....да ((( И Яковлев тоже ..да ((( И Брызга..да ((( Чайковский-аналог Понтуса, только еще может быть жестче ) Нормальный смостав подбирается, Антона еще как-то не смотрел, а в общем,потенциально состав посильнее того,что перед НГ был.
Тетра мне характером нравится. Говорят, Бакаева брали, чтобы команде характера добавить, а мне кажется, что для этого Тетры достаточно. Парень реально выкладывается как Кама Агаларов (его я тоже хвалил), но так же точно проваливается. Будем посмотреть, главное, теперь у нас есть Антон, который и Тетре с Чайковским поможет и Пашу сможет подменить.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:39
tamerlan71:
да-да. Я вот думаю, хоть бы сезон не оказался противоположностью сборам. Так удачно идем. Кажется, мы еще не пропустили ни одного?
ЦЗ почему-то не сыграл сегодня с нами.....у нас 3 игры 3 победы...
Но там только Заглембе......а Тобол и Сумгаит мы и так проходить
должны были.......Только пусть будут еще и ничьи и даже поражения...
Главное -состав и игру выстроить...а то традиционно,чемпионы товарняков
куда-то в чемпе проваливаются, видимо думают.что и здесь по накатанной будет )
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:36
tamerlan71:
Да, ты был прав. Хоть бы оказался лучше Тетры и Бакаева!
Тетра меня в последних играх по хорошему удивил )
Ты же сам хвалил его..помню ) Да я и не ожидал,
что он еще что-то показывать будет ) А он разыгрался )
А вот Бакаев....да ((( И Яковлев тоже ..да ((( И Брызга..да (((
Чайковский-аналог Понтуса, только еще может быть жестче )
Нормальный смостав подбирается, Антона еще как-то не смотрел,
а в общем,потенциально состав посильнее того,что перед НГ был.
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:34
NAZAR 007:
Теперь будем ждать голы от Мерси Поку )))
да-да. Я вот думаю, хоть бы сезон не оказался противоположностью сборам. Так удачно идем. Кажется, мы еще не пропустили ни одного?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:33
tamerlan71:
Зачем ты мне это напомнил, я же так удачно забыл, что от него как от стенки все отлетает...))))
Теперь будем ждать голы от Мерси Поку )))
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:33
NAZAR 007:
А Чайковский то опорником наигрывается ) Что я тебе говорил )
Да, ты был прав. Хоть бы оказался лучше Тетры и Бакаева!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:32
tamerlan71:
Мне тоже, если откровенно.
А Чайковский то опорником наигрывается ) Что я тебе говорил )
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:32
NAZAR 007:
Да....когда он два случайных положил ? ) Два отскока ) ....Салам, брат ! Не отрицаю ) А в общем и целом, мячи от него отлетали с регулярной завидностью ) ...Посмотрим, брат !
Зачем ты мне это напомнил, я же так удачно забыл, что от него как от стенки все отлетает...))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:32
tamerlan71:
Салам, брат! Хотел тебе ответить и "жалобу" нажал. Сори!)))) А ведь были у Будки две игры (одна из них с Зенитом), где он сверкнул. Пожелаем удачи, раз уж парень решил сразу с четырьмя напами Анжи за место в старте побороться.
Да....когда он два случайных положил ? )
Два отскока ) ....Салам, брат ! Не отрицаю )
А в общем и целом, мячи от него отлетали
с регулярной завидностью ) ...Посмотрим, брат !
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:32
NAZAR 007:
Салам,Тамерлан ! Даже Слон будет продуктивнее Филиппа ) Честно говоря, слабо верится,что он вдруг забивать начнет )
Мне тоже, если откровенно.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
вчера в 22:30
tamerlan71:
Ну дай Бог! Парень он хороший и старательный, может и прорвет однажды. В конце концов, играть лучше Прудникова это не невыполнимая задача))). А Григорян .., ну, ты прав, короче)))
Салам,Тамерлан ! Даже Слон будет продуктивнее Филиппа )
Честно говоря, слабо верится,что он вдруг забивать начнет )
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
вчера в 22:30
NAZAR 007:
Третье пришествие Филиппка в Анжи ) Сколько не играл, позитивом запомнился лишь в одном : много на себя стягивал защитников, напрягал на фланге и в центре, а что касается прямых обязанностей - забивать голы , этим как раз и не отличался, а ведь он - нападающий.
Салам, брат! Хотел тебе ответить и "жалобу" нажал. Сори!)))) А ведь были у Будки две игры (одна из них с Зенитом), где он сверкнул. Пожелаем удачи, раз уж парень решил сразу с четырьмя напами Анжи за место в старте побороться.
tamerlan71
tamerlan71 ответил Байкал-38
вчера в 22:28
Байкал-38:
Всё посмотрел, он действительно играл за Вас, но как то не запомнился. Посмотрел его ранние годы он привлекался во все сборные Украины, но где то остановился в развитии, может и Григорян (я его вообще за тренера не считаю, шоумен) тому виной, хотя ещё до прихода в Анжи перестал вызываться в сборную. Может новый виток карьеры у Вас его раскроет? Посмотрим.
Ну дай Бог! Парень он хороший и старательный, может и прорвет однажды. В конце концов, играть лучше Прудникова это не невыполнимая задача))). А Григорян .., ну, ты прав, короче)))
NAZAR 007
NAZAR 007
вчера в 22:14
Третье пришествие Филиппка в Анжи ) Сколько не играл,
позитивом запомнился лишь в одном : много на себя
стягивал защитников, напрягал на фланге и в центре,
а что касается прямых обязанностей - забивать голы ,
этим как раз и не отличался, а ведь он - нападающий.
Байкал-38
Байкал-38 ответил tamerlan71
вчера в 21:34
tamerlan71:
Он от нас ушел на днях))). Всем Дагестаном провожали с радостью, а он вернулся. На самом деле парень не так плох и мог бы у Муслимыча набраться кондиций и встроиться в схему игры, а у нас, при григоряновской анархии, он себя не нашел, лишь изредка намекал, что что-то в нем есть нераскрытое.
Всё посмотрел, он действительно играл за Вас, но как то не запомнился. Посмотрел его ранние годы он привлекался во все сборные Украины, но где то остановился в развитии, может и Григорян (я его вообще за тренера не считаю, шоумен) тому виной, хотя ещё до прихода в Анжи перестал вызываться в сборную. Может новый виток карьеры у Вас его раскроет? Посмотрим.
tamerlan71
tamerlan71 ответил Байкал-38
вчера в 21:11
Байкал-38:
Подавал большие надежды, но так и не смог освоится во взрослом футболе. Кстати за Шахтер не сыграл ни одного матча, играл только в молодежке да по арендам. Может у нас в России вспомнит как в футбол играть?! Хотя для украинца в нынешней ситуации рискованный шаг.
Он от нас ушел на днях))). Всем Дагестаном провожали с радостью, а он вернулся. На самом деле парень не так плох и мог бы у Муслимыча набраться кондиций и встроиться в схему игры, а у нас, при григоряновской анархии, он себя не нашел, лишь изредка намекал, что что-то в нем есть нераскрытое.
Shamil79
Shamil79
вчера в 19:26
почему в Амкар не взяли?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:13
Подавал большие надежды, но так и не смог освоится во взрослом футболе. Кстати за Шахтер не сыграл ни одного матча, играл только в молодежке да по арендам. Может у нас в России вспомнит как в футбол играть?! Хотя для украинца в нынешней ситуации рискованный шаг.
VIPded
VIPded
вчера в 16:26
При деле парень. Вот и ладненько.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:04
Ну чтобы всё
ДСА
ДСА
вчера в 15:45
Из Шахтера в Кортрейк можно перейти только от испуга
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 15:41
может поможет махачкалинцам
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:31
Правильнее будет назвать Будковского игроком, правами на которого владеет "Шахтер".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100