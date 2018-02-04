Форвард донецкого «Шахтера» прибыл в расположение «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что форвард донецкого «Шахтера» Филипп Будковский прибыл в расположение махачкалинской команды.
В сезоне 2016/2017 Филипп уже выступал за «желто-зеленых», игрок сыграл 29 матчей и отметился 4 голами. Последние полгода нападающий провел в бельгийском «Кортрейке».
по возвращениям сравняется....тоже своего рода достижение )
по возвращениям сравняется....тоже своего рода достижение )
Все учителя ему трояки поставили.чтобы он после
8-го класса ушел......а он 1 сентября пришел в девятый )
Все учителя ему трояки поставили.чтобы он после
8-го класса ушел......а он 1 сентября пришел в девятый )
Но там только Заглембе......а Тобол и Сумгаит мы и так проходить
должны были.......Только пусть будут еще и ничьи и даже поражения...
Главное -состав и игру выстроить...а то традиционно,чемпионы товарняков
куда-то в чемпе проваливаются, видимо думают.что и здесь по накатанной будет )
Но там только Заглембе......а Тобол и Сумгаит мы и так проходить
должны были.......Только пусть будут еще и ничьи и даже поражения...
Главное -состав и игру выстроить...а то традиционно,чемпионы товарняков
куда-то в чемпе проваливаются, видимо думают.что и здесь по накатанной будет )
Ты же сам хвалил его..помню ) Да я и не ожидал,
что он еще что-то показывать будет ) А он разыгрался )
А вот Бакаев....да ((( И Яковлев тоже ..да ((( И Брызга..да (((
Чайковский-аналог Понтуса, только еще может быть жестче )
Нормальный смостав подбирается, Антона еще как-то не смотрел,
а в общем,потенциально состав посильнее того,что перед НГ был.
Ты же сам хвалил его..помню ) Да я и не ожидал,
что он еще что-то показывать будет ) А он разыгрался )
А вот Бакаев....да ((( И Яковлев тоже ..да ((( И Брызга..да (((
Чайковский-аналог Понтуса, только еще может быть жестче )
Нормальный смостав подбирается, Антона еще как-то не смотрел,
а в общем,потенциально состав посильнее того,что перед НГ был.
Два отскока ) ....Салам, брат ! Не отрицаю )
А в общем и целом, мячи от него отлетали
с регулярной завидностью ) ...Посмотрим, брат !
Два отскока ) ....Салам, брат ! Не отрицаю )
А в общем и целом, мячи от него отлетали
с регулярной завидностью ) ...Посмотрим, брат !
Честно говоря, слабо верится,что он вдруг забивать начнет )
Честно говоря, слабо верится,что он вдруг забивать начнет )
позитивом запомнился лишь в одном : много на себя
стягивал защитников, напрягал на фланге и в центре,
а что касается прямых обязанностей - забивать голы ,
этим как раз и не отличался, а ведь он - нападающий.
позитивом запомнился лишь в одном : много на себя
стягивал защитников, напрягал на фланге и в центре,
а что касается прямых обязанностей - забивать голы ,
этим как раз и не отличался, а ведь он - нападающий.