Кирилл Панченко вернулся в общую группу «Динамо»

В сентябре прошлого года голеадор московского «Динамо» Кирилл Панченко получил серьезную травму колена и с тех пор на поле не выходил.
Пресс-служба «бело-голубых» сообщила, что футболист уже достаточно восстановился, чтобы вернуться в общую группу команды.
На втором зимнем сборе динамовцев Панченко будет работать без ограничений.
Лидер динамовской атаки #КириллПанченко вернулся в общую группу!#ДинамоТВ #fcdm #ЗимниеСборыДинамо2018https://t.co/rfHMLzlCUD— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 4 февраля 2018 г.
Пока Хохлов сделал лишь одну попытку привлечь Лацевича хотя бы к сборам с основой. Чем закончилась эта попытка, известно. Не вижу смысла рассуждать о его перспективах в основе.
Пока Хохлов сделал лишь одну попытку привлечь Лацевича хотя бы к сборам с основой. Чем закончилась эта попытка, известно. Не вижу смысла рассуждать о его перспективах в основе.
http://fcdin.com/news/641-kak_rabotaet_i_vosstanavlivaetsya_anton_terehov
http://fcdin.com/news/641-kak_rabotaet_i_vosstanavlivaetsya_anton_terehov