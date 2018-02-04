Кирилл Панченко вернулся в общую группу «Динамо»

В сентябре прошлого года голеадор московского «Динамо» Кирилл Панченко получил серьезную травму колена и с тех пор на поле не выходил.

Пресс-служба «бело-голубых» сообщила, что футболист уже достаточно восстановился, чтобы вернуться в общую группу команды.

На втором зимнем сборе динамовцев Панченко будет работать без ограничений.