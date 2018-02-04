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Кирилл Панченко вернулся в общую группу «Динамо»

вчера, 21:21

В сентябре прошлого года голеадор московского «Динамо» Кирилл Панченко получил серьезную травму колена и с тех пор на поле не выходил.

Пресс-служба «бело-голубых» сообщила, что футболист уже достаточно восстановился, чтобы вернуться в общую группу команды.

На втором зимнем сборе динамовцев Панченко будет работать без ограничений.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1 ответил stanichnik
сегодня в 00:29
stanichnik:
Я не Кэп, Кэп-Леонид(50 лет за Динамо), Пока Лацевич в Динамо всякое может случиться, время покажет. С вашего позволения, я в душ и на боковую.
О Леониде. Несколько раз я пытался ему дозвониться. Телефон молчит. Не в курсе, что с ним?Кэп - так называют Капитана Очевидность.http://56/C5I0F2/89af261p/f4JIxrN/oYEN8/ZCaN6tt/HNFQ1/qMzSBVBw/cu7foo0/4C/xLuJWYZ_G
stanichnik
stanichnik ответил Борисыч1
сегодня в 00:22
Борисыч1:
Спасибо, Кэп! А то я не знал, что состав назначает тренер. Пока Хохлов сделал лишь одну попытку привлечь Лацевича хотя бы к сборам с основой. Чем закончилась эта попытка, известно. Не вижу смысла рассуждать о его перспективах в основе.
Я не Кэп, Кэп-Леонид(50 лет за Динамо), Пока Лацевич в Динамо всякое может случиться, время покажет. С вашего позволения, я в душ и на боковую.
Борисыч1
Борисыч1 ответил stanichnik
сегодня в 00:14
stanichnik:
Всё будет зависить от Стаса, Хохлов прекрасно знает на что он способен. И только ГТ решать где, когда и на какой позиции использовать этого игрока.
Спасибо, Кэп! А то я не знал, что состав назначает тренер.
Пока Хохлов сделал лишь одну попытку привлечь Лацевича хотя бы к сборам с основой. Чем закончилась эта попытка, известно. Не вижу смысла рассуждать о его перспективах в основе.
stanichnik
stanichnik ответил Борисыч1
сегодня в 00:06
Борисыч1:
Лацевич не может конкурировать с Марковым и Панченко. Там ещё и Кузьмин на ту же позицию претендует, и Антон Терехов тоже нап, справа играл лишь потому, что место в центре занято. Не говоря об Обольском, которого Хохлов ставит на ту же позицию с упорством, достойным лучшего применения.Так что есть Лацевич, нет Лацевича - на поле от этого ничего не изменится.
Всё будет зависить от Стаса, Хохлов прекрасно знает на что он способен. И только ГТ решать где, когда и на какой позиции использовать этого игрока.
stanichnik
stanichnik ответил Борисыч1
вчера в 23:59
Борисыч1:
Вот интересная и информативная статья: Если не читали, разумеется. http://fcdin.com/news/641-kak_rabotaet_i_vosstanavlivaetsya_anton_terehov
В этом розыгрыше наверное мы его уже не увидим, а вот к лету Антон должен полностью восстановиться.
Борисыч1
Борисыч1 ответил stanichnik
вчера в 23:52
stanichnik:
К третьему сбору надо Лацевича из лазарета выписывать.
Лацевич не может конкурировать с Марковым и Панченко. Там ещё и Кузьмин на ту же позицию претендует, и Антон Терехов тоже нап, справа играл лишь потому, что место в центре занято. Не говоря об Обольском, которого Хохлов ставит на ту же позицию с упорством, достойным лучшего применения.Так что есть Лацевич, нет Лацевича - на поле от этого ничего не изменится.
Борисыч1
Борисыч1 ответил stanichnik
вчера в 23:46
stanichnik:
С Тереховым там надолго.
Вот интересная и информативная статья: Если не читали, разумеется.
http://fcdin.com/news/641-kak_rabotaet_i_vosstanavlivaetsya_anton_terehov
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:09
Да придет спаситель Динамо!
stanichnik
stanichnik ответил Bekelman55
вчера в 21:45
Bekelman55:
И только Терехов же остается в лазарете в таком случае?
С Тереховым там надолго.
Bekelman55
Bekelman55 ответил stanichnik
вчера в 21:43
stanichnik:
К третьему сбору надо Лацевича из лазарета выписывать.
И только Терехов же остается в лазарете в таком случае?
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:43
С возвращением тебя. Кирюха!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:43
К третьему сбору надо Лацевича из лазарета выписывать.
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