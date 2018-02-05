Екатеринбург во время мундиаля готовится принять полмиллиона болельщиков

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова сообщила, что Екатеринбург во время чемпионата мира 2018 года планирует принять полмиллиона болельщиков:

«Мы ожидаем, что в дни проведения чемпионата мира в Екатеринбург приедет 500 тыс. болельщиков, за год планируем принять 3,5 млн туристов. Львиная доля болельщиков, которая приедет к нам, - это жители соседних регионов. При этом мы готовимся к приему иностранных гостей. Уже реализуется проект по созданию 15 информационных стоек на площадках в Екатеринбурге, где будет сконцентрировано большое количество болельщиков.

Информация будет на языках стран, которые проведут матчи в Екатеринбурге. Параллельно мы дополнительно готовим информацию на трех языках для туристов, приезжающих из Китая, Южной Кореи, Германии.

Нам приходится готовиться сразу к различным крупным мероприятиям, поэтому информация на информационных стойках также появится на японском, китайском и корейском языках. Перед нашими отельерами и туроператорами стоит непростая задача - подготовиться под разные целевые аудитории».

Ранее стало известно, что «Екатеринбург Арена» примет 3 матча в рамках тестирования стадиона перед мундиалем.