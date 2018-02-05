На поединке «Црвены Звезды» и ЦСКА не будет усиленных мер безопасности

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что на матче 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА не будет усиленных мер безопасности.

«Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно. При этом со стороны „Црвены Звезды“ будут приняты все необходимые меры безопасности.

Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться».

На матче ожидается аншлаг. Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча, вмещает 51 755 зрителей.