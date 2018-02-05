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На поединке «Црвены Звезды» и ЦСКА не будет усиленных мер безопасности

вчера, 19:00
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что на матче 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА не будет усиленных мер безопасности.

«Будет ли повышен уровень безопасности на стадионе? Это пошлет уродливое послание миру с нашей стороны, нам будет стыдно. При этом со стороны „Црвены Звезды“ будут приняты все необходимые меры безопасности.

Мы - братские страны, каждый российский клуб примем как братьев, с большим гостеприимством. Мы не боимся, что будут какие-то стычки, ведь братья не готовы драться».

На матче ожидается аншлаг. Стадион «Райко Митич», на котором пройдет встреча, вмещает 51 755 зрителей.

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Все комментарии
Typoк
Typoк
вчера в 21:24
Надеюсь, братушки гробари партизанские наваляют красно-бузовым, тем что поедут туда
Typoк
Typoк ответил Т34
вчера в 21:23
Ага, вот ты и попался диванный болельщик со своими наивными рассуждениями
Т34
Т34
вчера в 20:43
Болельщикам цска не страшно, их не запугаешь отсутствием мер безопасности. Эти меры у телевизора не нужны.
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:38
Большая ошибка!
cska.78
cska.78
вчера в 20:29
Зря!
VIPded
VIPded
вчера в 20:06
Мрак... Видать, кому-то перед ЧМ нужна большая заруба между РОССИЙСКИМИ болелами (упакуют-то именно их!!!)
viv
viv
вчера в 19:53
Доиграются со своей халатностью.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:52
Чувствую будут зарубы,плюс "грабари" не упустят такого шанса...
armeec_♞
armeec_♞
вчера в 19:30
Похоже что он чуток лукавит)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Думаю неприятных сюрпризов не будет.
fcspartak
fcspartak ответил Ген Геныч
вчера в 19:23
Ген Геныч:
Он что там курит?Не услить меры безопасности в этом матче,все равно что не усилить их между Спартаком и ЦСКА!!!!!!!!!!!!Он что,добивается дисквалификации собственного клуба?!
великолепный из дома будет картинки из интернета вставлять, цска78 в это время на проденке... человек 20-30 кто доедет и сами по себе люди адекватные. тыща билетов партизанам отдали? ну это пусть гинер теперь отбиваеться)
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:14
Он что там курит?Не услить меры безопасности в этом матче,все равно что не усилить их между Спартаком и ЦСКА!!!!!!!!!!!!Он что,добивается дисквалификации собственного клуба?!
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