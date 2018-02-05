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Идейный «Спартак». Каррера и его стиль

05 февраля 2018, 18:58

Через 10 дней «Спартак» ждет игра в ЛЕ, а сегодня «красно-белые» подписали очередного новичка. Но «Соккер.ру» желает поговорить о стиле, который Каррера методично прививает.

Привет из Марбельи

Подходит к концу второй сбор «Спартака», у москвичей ноль побед в четырех контрольных матчах и всего три забитых мяча. Импульсивные болельщики уже кричат, что все пропало и с ностальгией вспоминают, как верили в Валеру, который сейчас побеждает с «Ростовом». На самом деле, самое интересное происходит не в контрольных матчах, а на закрытых от всех и вся тренировках «Спартака», куда Массимо Каррера ограничивает доступ даже сотрудникам клубной пресс-службы, так что выводы о состоянии команды делать не приходится. На первом сборе в ОАЭ чувствовалось, что футболисты в абсолютно разобранном состоянии, в последней игре с новым клубом Хавьера Маскерано из Китая был задействован дублирующий состав, так что более-менее показательной может считаться только игра с болгарским ЦСКА. Там «Спартак» выглядел тяжеловато из-за нагрузок, ноги не успевали за мыслью, но почерк Карреры читался.

Флешбек

Еще год назад Денис Глушаков, не раскрывая секретов, признался, что у Карреры есть идея, которую итальянец талдычит команде каждый день. Идея предполагает вполне определенный стиль игры, а этого со «Спартаком» не случалось много лет. Не было узнаваемого лица у команды. Как ветер подует – так и играли, хотя некоторые тренеры и делали программные заявления, которых не придерживались. Определенные очертания «Спартак» имел при Эмери, но баску дали мало времени, и при Карпине в первой половине сезона 2013/2014. В той или иной степени оба тренера опирались на контроль мяча, что считается вроде как ортодоксальным стилем «красно-белых» после триумфальных романцевских 90-х. Впрочем, ни тот, ни другой дело до конца не довели, как и Дмитрий Аленичев, придерживающийся похожих взглядов. Возможно, проблема заключалась в самой идее – слишком смелой и непрактичной для реализации в команде, где нет игроков с характеристиками Хаби Алонсо, Хави, Бускетса, Давида Сильвы и Де Брюйне.

Непонятный «Спартак»

В чемпионском сезоне у «Спартака» была воля, характер, удача – много всего хорошего, но стиль отсутствовал. Тот же Карпин справедливо не понимал, во что играет его бывшая команда. Это не означает, что тренерский штаб ничего не сделал для побед, напротив, у Карреры с Пилипчуком работы было выше крыши, потому что они готовили команду к каждому следующему матчу в дискретном режиме, основной упор делался на разбор соперника, поэтому «Спартак» сменил уйму тактических схем и зачастую вынужден был подстраиваться. Отдельные игровые блоки функционировали, но объединение общей мыслью еще не наступило. Осенью 2016-го года «красно-белые» и их тренерский штаб жили от матча к матчу, на прошлогодних зимних сборах Каррера стал основательно вспахивать почву для своей идеи, а прошедшим летом активно ее насаждал, вот только пробуксовки на старте сезона снова заставили трястись над каждой игрой и отодвинули полноценное внедрение.

Скорость, скорость, скорость

Можно выделить четыре основных типа фундамента для команд: комбинаторика – все стили, завязанные на владении мячом; оборона - на этот путь мог встать и «Спартак», в случае прихода Курбана Бердыева; скорость; индивидуальное мастерство. Впрочем, в современном футболе высокий исполнительский класс еще ничего не гарантирует, это несколько десятков лет назад звездный состав мог рассчитывать на победы даже без тренера. По сути, выбор между тремя категориями, которые не являются взаимоисключающими. Каррера в своей команде сделал ставку на скорость. Известными примерами ролевых моделей для «Спартака» являются «Реал» времен Моуриньо или сегодняшний «Ливерпуль», то есть команды, которые стремятся максимально быстро доставить мяч к чужим воротам после отбора, а после потери моментально включаются в прессинг. Такой футбол предполагает много рывковой работы, что повышает риск травм, а для полноценной реализации этого стиля необходимы идеальные физические кондиции.

Плюсы и минусы

Главный плюс – в самом факте наличия узнаваемого почерка. Вернее, игра «Спартака» только становится узнаваемой, но если Каррера задержится в Москве, о стиле «красно-белых» будем говорить как о вполне определенной субстанции. Молниеносность дает преимущество в матчах с сильными соперниками, у которых развит контроль мяча, и это доказывают осенние результаты матчей с «Севильей», «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. В то же время, команды, привыкшие к работе со скоростью и пространством, зачастую имеют проблемы с позиционным нападением, и если им не удается пробить брешь в «автобусе» с наскока, то это оборачивается мучительными матчами и нередко – поражениями с отягчающими обстоятельствами. Но Каррера – упорный дядька, не похоже, чтобы он искал выход в балансировке игры в пользу контроля мяча. Ему нравится заострять вертикали, и с учетом трансферов это не голое упрямство.

Кадровое соответствие

Уже при Массимо «Спартак» серьезно обновился – пришло 10 новых человек с учетом трансферов этой зимы. Каррера изначально заказывал центрального защитника и атакующего хавбека, в его распоряжении оказались Максимович и Ханни. Рассматривая характеристики этих игроков, сложилось ощущение, что они появились в «Спартаке» под этот самый стиль. И Никола, и Софьян способны ускорить игру команды на отдельных участках: серб при выходе из обороны, а алжирец должен открыть филиал по производству передач а-ля Фернандо на последней трети поля. В компании форвардов откровенных жадин нет, они часто пасуют друг на друга, но специально настроенный навигатор не будет лишним. Будут и жертвы режима: Попов стал допускать непозволительное количество брака по мере накручивания Каррерой командных скоростей, нет уверенности, что в этих условиях проявит себя Джано, но на то и нужна конкуренция. В целом же в «Спартаке» подобрались игроки, которые уютно чувствуют себя при работе на скорости, Массимо Каррера выстраивает стилистическое соответствие на всех уровнях, и его идея будет жить, если не вмешаются сторонние обстоятельства.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
11 февраля в 11:56
очередной бредок, который нет желания дочитывать до конца..."звёздный состав может выигрывать без тренера" и "высокий исполнительский класс ничего не гарантирует" - автор точно пишет о футболе?
MAUS
MAUS
10 февраля в 11:46
AmG1991, полностью с Вами согласен!
MAUS
MAUS
10 февраля в 11:43
blitz:
Да видели мы его стиль в Ливерпуле.
Ой можно подумать , что только Каррера так один слетал. То что влетел по чистой - от этого уже не деться никуда, и сам счёт конечно будет «якорем», но как говорится — Обидно, досадно и ладно! Проехали! Жизнь не остановилась и кто не рискует тот ..., а Каррера рискнул, на то и мотив был! Футбол тем и прекрасен что он не предсказуем как в счёте так и в игре!
AmG1991
AmG1991
07 февраля в 03:56
    Delight
    Delight
    07 февраля в 02:42
    178:
    Через 10-ть дней,Спартак ждут новые рекорды.
    Конечно. А ещё все ждут очередных голубых рекордов из раздевалочки Зенита. Ну так, чисто орнуть шоб. Ага. Говорят, недавно даже Александр Пистолетов ножницами забил и дёрнул себе паховую мыжцу. Передас активно после игры помогал Саше её размять.
    Delight
    Delight
    07 февраля в 02:40
      agidel2012
      agidel2012
      07 февраля в 01:42
      za logiku:
      Ты хотел сказать, если конечно захочешь увидеть... так как "эти" не смотрят и не видят ничего, кроме своих шаблонов...
      Кто-то их попугаями назвал, очень удачно, твердят одно и тоже как дрессированые попугаи
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      06 февраля в 22:56
      Особенно понравился пассаж автора о Ливерпуле:
      "Известными примерами ролевых моделей для «Спартака» являются «Реал» времен Моуриньо или сегодняшний «Ливерпуль»!!!
      Ролевая модель "пропустить безответную семерочку".
      178
      178
      06 февраля в 15:50
      Через 10-ть дней,Спартак ждут новые рекорды.
      za logiku
      za logiku
      06 февраля в 12:35
      Блоссия:
      Когда твоим врагам неизвестны пределы твоих возможностей, они не рискнут тебя провоцировать. В очевидных же случаях при видимости потолка - это несложно))))
      отнюдь!))
      когда твои враги без мозгов - им фиолетовы твои возможности, тк они верят в собственную непогрешимость, вседозволенность и бессмертие!
      za logiku
      za logiku
      06 февраля в 12:33
      Footbolista:
      Я имел в виду матч с Севильей в Москве, если ты не понял...
      он не понял... он и не поймёт...
      za logiku
      za logiku
      06 февраля в 12:30
      agidel2012:
      Ты, скорее всего, матч с Ливерпулем и не смотрел. А если и смотрел, то судишь однобоко. Для общего развития посмотри игры второго круга Спартака с Краснодаром, Зенитом и ЦСКА. Там ты увидишь то, о чем говорит автор (если, конечно, что-то смыслишь в футболе).
      Ты хотел сказать, если конечно захочешь увидеть... так как "эти" не смотрят и не видят ничего, кроме своих шаблонов...
      Гуливер
      Гуливер
      06 февраля в 09:37
      семёрочку получат и по домам водочки нам принеси они домой едут
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      06 февраля в 09:36
      В правильном направлении МАССИМО движется. Не все сразу. Время покажет. Удачи Спартаку и нашим БОЛЕЛАМ.
      agidel2012
      agidel2012
      06 февраля в 08:52
      blitz:
      Да видели мы его стиль в Ливерпуле.
      Ты, скорее всего, матч с Ливерпулем и не смотрел. А если и смотрел, то судишь однобоко. Для общего развития посмотри игры второго круга Спартака с Краснодаром, Зенитом и ЦСКА. Там ты увидишь то, о чем говорит автор (если, конечно, что-то смыслишь в футболе).
      Zametka
      Zametka
      06 февраля в 08:51
      Каррера реформатор, но не царь))) поэтому его определено через сезон-2 придется меня(
      mikysss
      mikysss
      06 февраля в 08:25
      vistory:
      Спартак обновился, одни зулуссы и идут в спартак.
      А у конюшни никогда зулусов не было, думбия жо лав - истинные арийцы, и бесплатный муса тоже не считается?
      dinoel
      dinoel
      06 февраля в 07:16
      Действительно похоже на стиль Ливерпуля, когда выигрывают у Ман-Сити и проигрывают аутсайдерам. Спартак идет тем же путем.
      Поэтому с автобусами приходится бороться ударами условных Фернандо и Глушакова. Вывод: нужна физика и еще раз физика - измотать и добить. Для этого нужен второй состав, т.е. в правильном направлении Каррера идет. Пусть никуда не уезжает, дай бог ему здоровья.
      Вперед Спартак!!!
      andre_can
      andre_can
      06 февраля в 06:34
      статья, типо: надо всем про мясо напомнить!
      морозз
      морозз
      06 февраля в 03:03
      Видно что Каррера пришёл в Спартак надолго и это радует больше всего...команда стала играть в скоростной футбол и это уже действительно новый стиль Спартака! Не хватает правда топ исполнителей по линиям, но это дело наживное!
      vistory
      vistory
      06 февраля в 02:07
      Спартак обновился, одни зулуссы и идут в спартак.
      Jum13
      Jum13
      06 февраля в 00:49
      MALOVAR:
      я всегда только последние матчи беру
      Ну кроме тех моментов, когда счет неудобный )))
      Великолепный
      Великолепный
      06 февраля в 00:30
      Карпин: "До сих пор не понимаю, в какой футбол играет "спартак"
      MALOVAR
      MALOVAR
      05 февраля в 23:36
      я всегда только последние матчи беру
      Блоссия
      Блоссия
      05 февраля в 22:55
      Dominators:
      Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
      Когда твоим врагам неизвестны пределы твоих возможностей, они не рискнут тебя провоцировать. В очевидных же случаях при видимости потолка - это несложно))))
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      05 февраля в 22:52
      Супервайзер:
      Отличный анализ. Я бы еще добавил, что Каррера, преследуя цель повышения скорости и эффективности игры, пытается добиться паса в одно касание. Получается пока не всегда, но кому нынче легко?
      ...издержки посттренинга под нагрузками....
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      05 февраля в 22:50
      Zimka:
      А грязь от своих друзей спартачей ты видимо пропускаешь, тут уже неделю эту тему мусолят, но никто не признается что фаны его команды тоже разжигают, видимо это всё болельщики Ска или Амкара виноваты.
      ...ты внимательно моё сообщение прочитал ?....дан пример удалённого ( не мной написанного ) сообщения...и хочется понять по каким критериям оценивается соответствие с правилами ...или просто тупое реагирование на стукаческую кнопку ?
      Супервайзер
      Супервайзер
      05 февраля в 22:48
      Отличный анализ. Я бы еще добавил, что Каррера, преследуя цель повышения скорости и эффективности игры, пытается добиться паса в одно касание. Получается пока не всегда,
      но кому нынче легко?
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      05 февраля в 22:46
      Dominators:
      Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
      ...Наташа здесь причём ?...я привёл конкретный пример !...хочу понять критерии оценки сообщений на предмет цензуры в соответствии с правилами форума.....
      Dominators
      Dominators
      05 февраля в 22:42
      Спартач-болельщик:
      cpartak60 написал :"если сказать больше нечего....!лучше ваще молчи!!!" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ...вот я ничего не понимаю в плане "бана на сообщение" ....выше пример , который по КАКИМ меркам попадает в бан ?...что в нём противоречит правилам форума ?...у меня лично куча таких постов...это получается , что вор , укравший , но первый закричавший :" Держи вора " ...не вор ?....кто первый наст...пожаловался , тот и прав ?...я на жалобы не ЖМУ , разборки по поводу банов не устраиваю , но это как-то не правильно ......зачем негодяям давать вольницу...А ? ...Модеры...
      Почитай Блоссию . Сама вежливость . Ваши же первые провокаторы .
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