Идейный «Спартак». Каррера и его стиль

05 февраля 2018, 18:58

Через 10 дней «Спартак» ждет игра в ЛЕ, а сегодня «красно-белые» подписали очередного новичка. Но «Соккер.ру» желает поговорить о стиле, который Каррера методично прививает.

Привет из Марбельи

Подходит к концу второй сбор «Спартака», у москвичей ноль побед в четырех контрольных матчах и всего три забитых мяча. Импульсивные болельщики уже кричат, что все пропало и с ностальгией вспоминают, как верили в Валеру, который сейчас побеждает с «Ростовом». На самом деле, самое интересное происходит не в контрольных матчах, а на закрытых от всех и вся тренировках «Спартака», куда Массимо Каррера ограничивает доступ даже сотрудникам клубной пресс-службы, так что выводы о состоянии команды делать не приходится. На первом сборе в ОАЭ чувствовалось, что футболисты в абсолютно разобранном состоянии, в последней игре с новым клубом Хавьера Маскерано из Китая был задействован дублирующий состав, так что более-менее показательной может считаться только игра с болгарским ЦСКА. Там «Спартак» выглядел тяжеловато из-за нагрузок, ноги не успевали за мыслью, но почерк Карреры читался.

Флешбек

Еще год назад Денис Глушаков, не раскрывая секретов, признался, что у Карреры есть идея, которую итальянец талдычит команде каждый день. Идея предполагает вполне определенный стиль игры, а этого со «Спартаком» не случалось много лет. Не было узнаваемого лица у команды. Как ветер подует – так и играли, хотя некоторые тренеры и делали программные заявления, которых не придерживались. Определенные очертания «Спартак» имел при Эмери, но баску дали мало времени, и при Карпине в первой половине сезона 2013/2014. В той или иной степени оба тренера опирались на контроль мяча, что считается вроде как ортодоксальным стилем «красно-белых» после триумфальных романцевских 90-х. Впрочем, ни тот, ни другой дело до конца не довели, как и Дмитрий Аленичев, придерживающийся похожих взглядов. Возможно, проблема заключалась в самой идее – слишком смелой и непрактичной для реализации в команде, где нет игроков с характеристиками Хаби Алонсо, Хави, Бускетса, Давида Сильвы и Де Брюйне.

Непонятный «Спартак»

В чемпионском сезоне у «Спартака» была воля, характер, удача – много всего хорошего, но стиль отсутствовал. Тот же Карпин справедливо не понимал, во что играет его бывшая команда. Это не означает, что тренерский штаб ничего не сделал для побед, напротив, у Карреры с Пилипчуком работы было выше крыши, потому что они готовили команду к каждому следующему матчу в дискретном режиме, основной упор делался на разбор соперника, поэтому «Спартак» сменил уйму тактических схем и зачастую вынужден был подстраиваться. Отдельные игровые блоки функционировали, но объединение общей мыслью еще не наступило. Осенью 2016-го года «красно-белые» и их тренерский штаб жили от матча к матчу, на прошлогодних зимних сборах Каррера стал основательно вспахивать почву для своей идеи, а прошедшим летом активно ее насаждал, вот только пробуксовки на старте сезона снова заставили трястись над каждой игрой и отодвинули полноценное внедрение.

Скорость, скорость, скорость

Можно выделить четыре основных типа фундамента для команд: комбинаторика – все стили, завязанные на владении мячом; оборона - на этот путь мог встать и «Спартак», в случае прихода Курбана Бердыева; скорость; индивидуальное мастерство. Впрочем, в современном футболе высокий исполнительский класс еще ничего не гарантирует, это несколько десятков лет назад звездный состав мог рассчитывать на победы даже без тренера. По сути, выбор между тремя категориями, которые не являются взаимоисключающими. Каррера в своей команде сделал ставку на скорость. Известными примерами ролевых моделей для «Спартака» являются «Реал» времен Моуриньо или сегодняшний «Ливерпуль», то есть команды, которые стремятся максимально быстро доставить мяч к чужим воротам после отбора, а после потери моментально включаются в прессинг. Такой футбол предполагает много рывковой работы, что повышает риск травм, а для полноценной реализации этого стиля необходимы идеальные физические кондиции.

Плюсы и минусы

Главный плюс – в самом факте наличия узнаваемого почерка. Вернее, игра «Спартака» только становится узнаваемой, но если Каррера задержится в Москве, о стиле «красно-белых» будем говорить как о вполне определенной субстанции. Молниеносность дает преимущество в матчах с сильными соперниками, у которых развит контроль мяча, и это доказывают осенние результаты матчей с «Севильей», «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА. В то же время, команды, привыкшие к работе со скоростью и пространством, зачастую имеют проблемы с позиционным нападением, и если им не удается пробить брешь в «автобусе» с наскока, то это оборачивается мучительными матчами и нередко – поражениями с отягчающими обстоятельствами. Но Каррера – упорный дядька, не похоже, чтобы он искал выход в балансировке игры в пользу контроля мяча. Ему нравится заострять вертикали, и с учетом трансферов это не голое упрямство.

Кадровое соответствие

Уже при Массимо «Спартак» серьезно обновился – пришло 10 новых человек с учетом трансферов этой зимы. Каррера изначально заказывал центрального защитника и атакующего хавбека, в его распоряжении оказались Максимович и Ханни. Рассматривая характеристики этих игроков, сложилось ощущение, что они появились в «Спартаке» под этот самый стиль. И Никола, и Софьян способны ускорить игру команды на отдельных участках: серб при выходе из обороны, а алжирец должен открыть филиал по производству передач а-ля Фернандо на последней трети поля. В компании форвардов откровенных жадин нет, они часто пасуют друг на друга, но специально настроенный навигатор не будет лишним. Будут и жертвы режима: Попов стал допускать непозволительное количество брака по мере накручивания Каррерой командных скоростей, нет уверенности, что в этих условиях проявит себя Джано, но на то и нужна конкуренция. В целом же в «Спартаке» подобрались игроки, которые уютно чувствуют себя при работе на скорости, Массимо Каррера выстраивает стилистическое соответствие на всех уровнях, и его идея будет жить, если не вмешаются сторонние обстоятельства.