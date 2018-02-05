Во вторник УЕФА может отменить дисквалификацию Карвахаля на матч с ПСЖ

6 февраля апелляционный комитет УЕФА рассмотрит жалобу «Реала» по дисквалификации защитника «сливочных» Дани Карвахаля на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Напомним, в организации решили, что Карвахаль специально получил желтую карточку в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), чтобы «обнулиться» перед раундом плей-офф. Данные действия нарушают статью 15 дисциплинарного кодекса УЕФА, поэтому было решено дополнительно дисквалифицировать Карвахаля на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого «Реал» подал апелляцию. По мнению «сливочных», в действиях игрока не было никакого специального умысла, поэтому его поведение нельзя считать неспортивным.

При этом обычно апелляционный комитет крайне редко меняет уже принятые решения дисциплинарным комитетом, поэтому шансов у «Реала» немного.