Лига Наций или как УЕФА издевается над футболом

Состоялась жеребьевка нового турнира с пафосным названием Лига Наций. Официально это соревнование призвано заменить якобы всем опостылевшие товарищеские матчи. Но так ли все хорошо на самом деле? Разбирается блогер «Соккер.ру» Арнольд Шварценеггер.

Конечно же, нет. Первостепенной целью УЕФА при создании т.н. «Лиги Наций» было, естественно, не сделать товарищеские матчи более интересными, а просто-напросто нагреть свои карманы дополнительной прибылью. Судите сами - если раньше организация товарняков, их проведение и все доходы с них шли мимо бюджета УЕФА, то теперь на месте этих матчей оказался турнир непосредственно под эгидой УЕФА. То есть вся основная прибыль от этих игр будет стекаться в казну ненасытных и жадных до легкой наживы чинуш европейского футбола.

Ну да бог с ними, с финансами. Понятное дело, что в наше время культа денег все только и думают, как бы заработать побольше да побыстрее. Но как же быть со спортивным принципом? Ау, УЕФА! Вы со своей Лигой Наций его окончательно сливаете в унитаз.

Вы только вдумайтесь - в рамках дивизионов Лиги Наций (а дивизионы эти сформированы исходя из силы команд, участвующих в них), будут разыгрываться путевки на чемпионат Европы. Это вообще как?! То есть просто попробуйте кто-то объяснить, по какому-такому праву условный Лихтенштейн, выиграв свой убогий 4-й дивизион, получит вдруг путевку на форум лучших команд Европы. Ну или то, что от него останется при новой «гениальной» системе УЕФА. Это же так по-спортивному! В угоду европейским футбольным карликам, чтобы те не слишком возникали и баламутили воду, им отстегнули пару путевок на Евро! Уму непостижимо, во что превращается футбол в погоне за деньгами. Сначала уничтожили великолепие Евро, увеличив число участников до 24 команд, потом поиздевались над мундиалем, решив, что пусть там играют 48 команд - денег-то тогда поднять сколько можно будет, а теперь и вовсе попрали спортивный принцип в игре №1!

Не удивлюсь, если со временем особо ушлые федерации доведут эту недоидею УЕФА до маразма. Будут вылетать специально в низшие дивизионы, чтобы потом оттуда, особо не напрягаясь, через тела Андорр и Сан-Марин, попасть в финальный этап чемпионата Европы. Ну а что, почему бы и нет - если в УЕФА решили вдруг, что нельзя обделять бедных! Даешь коммунизм в футболе и всеобщую уравниловку. Не умеете играть в футбол? Да и не учитесь! Просто победите таких же унылых соперников, как вы сами, и вы в дамках!

Также дальше ниже плинтуса теперь опускается и отборочный турнир к Евро. Прямо скажем, он стал какой-то унылой субстанцией уже после того, как в финальную часть турнира стали допускать 24 команды - то есть фактически каждую вторую, а теперь, с учетом, что 4 путевки (и это без хозяев), будут разыграны еще до старта отбора, смысл всей этой квалификации и вовсе стремится к нулю.

Просто не представляю, чем будут заниматься в отборочном турнире к Евро те 4 команды, которые уже гарантируют себе путевки на турнир через Лигу Наций. А ведь они должны будут по идее вести честную и настоящую спортивную борьбу в тех матчах, которые для них будут по сути товарищескими. Конечно, можно уверовать в их честность и беспристрастность, но также никто не возьмется утверждать, что в одном из решающих поединков группы (в котором будет решаться судьба других участников), такому досрочному финалисту Евро вдруг не захочется расслабиться и сыграть не официальную игру, а классический товарняк в полноги.

Думается, УЕФА с их стремлением заработать побольше денег стоило бы просто отобрать 24 наиболее финансово выгодных футбольных страны Европы и регулярно разыгрывать с их участием финальный этап Евро. По крайней мере это лишило бы УЕФА необходимости придумывать все эти притянутые за уши пляски со всякими Лигами Наций.

В общем, совершенно очевидно то, что в начале 21-го века футбол окончательно утратил свой спортивный принцип и отдался во власть денег. Они и только они теперь все определяют в той игре, которую мы все когда-то полюбили. Что будет дальше? А будет еще хуже. Закрытые лиги, набор из 15-20 элитных клубов на весь континент по аналогии с НХЛ и НБА, а также отдельные «гетто» для всех остальных, где будет поддерживаться тлеющее пламя настоящего футбола. Возможно, когда-то из него вновь возродится Его Величество Футбол - король спорта 20-го века.