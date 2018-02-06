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«Дженоа» вырвал победу у «Лацио»

сегодня, 00:42
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» проиграл «Дженоа».

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» - «Дженоа» - 1:2 (0:0)
Голы: Пароло 59Пандев 55, Лаксальт 90+2.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон 83), Касерес, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Мурджа (Нани 70), Марушич (Фелипе Андерсон 70), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Дженоа»: Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Педру Перейра (Лазович 84), Ригони (Юри Медейруш 65), Лаксальт, Хильемарк, Бертолаччи, Галабинов, Пандев (Бесса 87).
Главный тренер: Давиде Баллардини.

Предупреждение: Лазович 90.

Судья: Фабио Мареска.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Наполи» обыграл «Беневенто» (2:0).

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Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 01:11
Казанский:
Да кафно новый вас сайт
На этой ветке твоё мнение мало кого волнует, но сайт действительно 💩
Казанский
Казанский ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:11
Lazio-Kiev:
Лови: https://www.soccer.ru/?new_design=0
+Да я в курсе))))
Nickolai S
Nickolai S ответил pinturicchio86
сегодня в 01:08
pinturicchio86:
не гоже до матча признавать поражение, наполи далеко не топ клуб, а банальный европейский середняк, с банальной тактикой с упором на фланги и скорость инсинье и мертенса, туринский супер клуб показал как против них играть)))
Чем больше таких горе-онолитегов, тем лучше для Наполи.
Nickolai S
Nickolai S ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:07
Lazio-Kiev:
Да ещё и без Мартенса.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Казанский
    сегодня в 01:05
    Казанский:
    Да кафно новый вас сайт
    Лови: https://www.soccer.ru/?new_design=0
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил pinturicchio86
    сегодня в 01:05
    pinturicchio86:
    не гоже до матча признавать поражение, наполи далеко не топ клуб, а банальный европейский середняк, с банальной тактикой с упором на фланги и скорость инсинье и мертенса, туринский супер клуб показал как против них играть)))
    Я верил и в прошлом сезоне, когда Наполи был впереди всего на 6 очков, что вот сегодня нам под силу с ними справится, и в начале этого, в итоге получили два разгромных фиаско.
    В четверг матч против Стяуа, и я не вижу смысла упиратся в Неаполе, где скорее всего ждет очередное поражение.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил pinturicchio86
    сегодня в 01:02
    pinturicchio86:
    не гоже до матча признавать поражение, наполи далеко не топ клуб, а банальный европейский середняк, с банальной тактикой с упором на фланги и скорость инсинье и мертенса, туринский супер клуб показал как против них играть)))
    Да ещё и без Мартенса.
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил Klose_Miro
    сегодня в 00:57
    Klose_Miro:
    Пфф. Очередной разгром будет, какой бой.
    не гоже до матча признавать поражение, наполи далеко не топ клуб, а банальный европейский середняк, с банальной тактикой с упором на фланги и скорость инсинье и мертенса, туринский супер клуб показал как против них играть)))
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 00:56
    чё-то Лацио сдал, две подряд плюхи... камон, собрались.
    а этот пацанчик из Дженоа настырный оказался.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    сегодня в 00:55
    7rust77
    Сегодня 23:51
    Ну и хорошо так держать Лацио второй раз подряд поднял на ставках,5.2 коф давали
    ———————-
    Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток.
    la-respect0
    la-respect0
    сегодня в 00:55
    Просто красавцы!))))))
    77rust77
    77rust77
    сегодня в 00:51
    Ну и хорошо так держать Лацио второй раз подряд поднял на ставках,5.2 коф давали
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 00:51
    с победой
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил pinturicchio86
    сегодня в 00:50
    pinturicchio86:
    п-ка не лучше вас, они показывают игру только в матчах с беневенто, кротоне и им подобным, думаю бой дадите, особенно после неудачной серии, удачи
    Пфф.
    Очередной разгром будет, какой бой.
    Klose_Miro
    Klose_Miro
    сегодня в 00:50
    Все закономерно.
    Правда результат такой сложно принять.
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 00:49
    Lazio-Kiev:
    Справедливый 1:2. Дженоа второй раз в сезоне забивает на выезде больше одного мяча. А у нас второе поражение подряд и на подходе выезд в Неаполь. Зашибись.
    п-ка не лучше вас, они показывают игру только в матчах с беневенто, кротоне и им подобным, думаю бой дадите, особенно после неудачной серии, удачи
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 00:47
    Да кафно новый вас сайт
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    сегодня в 00:43
    Справедливый 1:2. Дженоа второй раз в сезоне забивает на выезде больше одного мяча. А у нас второе поражение подряд и на подходе выезд в Неаполь. Зашибись.
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