«Дженоа» вырвал победу у «Лацио»

В матче 23-го тура Серии А «Лацио» проиграл «Дженоа».
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Дженоа» - 1:2 (0:0)
Голы: Пароло 59 — Пандев 55, Лаксальт 90+2.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон 83), Касерес, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Мурджа (Нани 70), Марушич (Фелипе Андерсон 70), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Дженоа»: Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Педру Перейра (Лазович 84), Ригони (Юри Медейруш 65), Лаксальт, Хильемарк, Бертолаччи, Галабинов, Пандев (Бесса 87).
Главный тренер: Давиде Баллардини.
Предупреждение: Лазович 90.
Судья: Фабио Мареска.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Наполи» обыграл «Беневенто» (2:0).
В четверг матч против Стяуа, и я не вижу смысла упиратся в Неаполе, где скорее всего ждет очередное поражение.
В четверг матч против Стяуа, и я не вижу смысла упиратся в Неаполе, где скорее всего ждет очередное поражение.
а этот пацанчик из Дженоа настырный оказался.
а этот пацанчик из Дженоа настырный оказался.
Сегодня 23:51
Ну и хорошо так держать Лацио второй раз подряд поднял на ставках,5.2 коф давали
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Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток.
Сегодня 23:51
Ну и хорошо так держать Лацио второй раз подряд поднял на ставках,5.2 коф давали
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Не играл бы ты, дружок, не остался б без порток.
Очередной разгром будет, какой бой.
Очередной разгром будет, какой бой.
Правда результат такой сложно принять.
Правда результат такой сложно принять.