Попов: «Конечно, я хочу играть чаще, но решает тренерский штаб „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказался по поводу того, что редко выходит на поле в стартовом составе красно-белых:

«Говорят, что я не получаю достаточно игрового времени и хочу уйти. Конечно, я как человек, который провёл 73 матча за сборную Болгарии, желаю играть в клубе больше. И любой профессионал этого хочет. Но это зависит не только от меня. Решает тренерский штаб. Я должен выполнять свою работу, тренироваться. И крепко хвататься за шанс, когда он появляется.

Приход Ханни? Конкуренция меня никогда не смущала. Буду ждать шанса. И прекрасно знаю, на что способен. Верю в свои силы.

У нас с Массимо [Каррерой] абсолютно нормальные отношения. Тренируемся, общаемся. В воскресенье он играл с нами на тренировке, были в одной команде.

Обсуждал ли с ним лично своё будущее? Нет, таких разговоров не было. Вообще больше с игроками контактируют его помощники».

Попов также поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику Квинси Промесу переходить из «Спартака» в клуб из топ-чемпионата.