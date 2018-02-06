Фернандеш: «Все в „Локомотиве“ очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвёл итоги контрольного матча с «Кальмаром» (1:1) и отметил, что команда сохраняет положительный настрой в преддверии первой встречи с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. „Ницца“ отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счёт.

Да, до игры с „Ниццей“ остаётся всё меньше времени, но на психологическом состоянии команды это сказывается положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона».