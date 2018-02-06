  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Сумеет ли какая-нибудь европейская команда сделать требл по итогам текущего сезона?
    Да
    47%
    774
    Нет
    29%
    485
    А что такое требл?
    22%
    373
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1658
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.554.255.55
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче---
Франция. Кубок 2017/2018, 1/8 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бург-ан-Бресс (Перрона)Бург-ан-Бресс -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет18.58.51.1
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер М (до 19) (Милан)Интер М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)---

Фернандеш: «Все в „Локомотиве“ очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона»

сегодня, 04:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КальмарКальмарМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвёл итоги контрольного матча с «Кальмаром» (1:1) и отметил, что  команда сохраняет положительный настрой в преддверии первой встречи с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. „Ницца“ отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счёт.

Да, до игры с „Ниццей“ остаётся всё меньше времени, но на психологическом состоянии команды это сказывается положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Согласен с Моуриньо, что „Олд Траффорд“ стал слишком тихим»
Сегодня, 10:05 21
Каррера: « „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“»
Сегодня, 09:52 78
Булыкин: «Хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы»
Сегодня, 09:27 10
Попов: «Хотим выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в ЛЕ и догнать „Локомотив“»
Сегодня, 05:39 40
Широков: «После ЧМ у Смолова будет возможность уехать и в клуб посильнее „Боруссии“»
Сегодня, 04:39 40
Попов: «Конечно, я хочу играть чаще, но решает тренерский штаб „Спартака“»
Сегодня, 03:56 2
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 05:05
ждём от Локомотива чемпионства
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100