Попов: «Хотим выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в ЛЕ и догнать „Локомотив“»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о целях команды на вторую половину сезона:

«В команде классная атмосфера. Конкуренция большая. Тренировки интенсивные. Цели большие. Хотим выиграть Кубок и пройти в Лиге Европы как можно дальше. „Атлетик“ обыграть вполне по силам. И, конечно, между собой игроки обсуждают, что „Локо“ ещё можно догнать. Если это получится, то мы будем просто железной командой!

„Локо“ воспользовался ошибками „Спартака“ и „Зенита“, потихоньку собирал очки. Фарфан, Фернандеш, Миранчук. Но весной у „Локо“ более жёсткий график. У нас больше команд из второй половины. Так что борьба впереди.

В „Спартаке“ собраны хорошие игроки. И если у нас получится играть так же, как в нескольких матчах Лиги чемпионов и в заключительных турах первой части сезона, то у болельщиков обязательно будут новые поводы для радости. И поддержка наших фанатов должна нам помочь».

Попов также признался, что прошлым летом отказался переходить в «Трабзонспор», чтобы завоевать со «Спартаком» Суперкубок России и поиграть в Лиге чемпионов.