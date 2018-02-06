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Попов: «Хотим выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в ЛЕ и догнать „Локомотив“»

сегодня, 05:39

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о целях команды на вторую половину сезона:

«В команде классная атмосфера. Конкуренция большая. Тренировки интенсивные. Цели большие. Хотим выиграть Кубок и пройти в Лиге Европы как можно дальше. „Атлетик“ обыграть вполне по силам. И, конечно, между собой игроки обсуждают, что „Локо“ ещё можно догнать. Если это получится, то мы будем просто железной командой!

„Локо“ воспользовался ошибками „Спартака“ и „Зенита“, потихоньку собирал очки. Фарфан, Фернандеш, Миранчук. Но весной у „Локо“ более жёсткий график. У нас больше команд из второй половины. Так что борьба впереди.

В „Спартаке“ собраны хорошие игроки. И если у нас получится играть так же, как в нескольких матчах Лиги чемпионов и в заключительных турах первой части сезона, то у болельщиков обязательно будут новые поводы для радости. И поддержка наших фанатов должна нам помочь».

Попов также признался, что прошлым летом отказался переходить в «Трабзонспор», чтобы завоевать со «Спартаком» Суперкубок России и поиграть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:39
Игроки Спартака перед матчем с ЛОКО разрабатывают операцию «Ы»!

P.S. нажмите посмотреть на YouTube
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:17
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:12
Alex-96
Alex-96
сегодня в 11:31
Стоят попов и каррера в магазине, попов дергает карреру за штанину и плача просит: массимо, хочу чемпионство, кубок и кубок Лиги Европы, каррера: пойдем ивелинушка домой как нибудь в следующий раз, годков через шестнадцать.
амурец
амурец ответил Бутсы
сегодня в 11:03
Бутсы:
Нагнул? Выиграл в большинстве, это нагнул?
ну выиграл же
LOpp
LOpp ответил 13 RUS
сегодня в 10:59
13 RUS:
Как бы эти хотители новый рекорд в ле не установили...
а старый рекорд какой?
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 10:22
ХОТИМ ТО, ХОТИМ ЭТО... А ПО ФАКТУ БУДЕТ: ПОЗОР! ПОЗОР!! ПОЗОР!!!
Палыч82
Палыч82 ответил Shagrath82
сегодня в 10:21
Shagrath82:
все решаемо, в прошлом сезоне два середняка грозились 10 очков разницы отыграть (как все было мы помним))). Так что все озможно, у Локо календарь тяжелее , чем у Спартака. Будем посмотреть
Локомотивцы видят другое: календарь игр у команды теперь легче, чем был в том году. Хорошо, когда не нужно сравнивать его с командами соперника
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:19
Как бы эти хотители новый рекорд в ле не установили...
Палыч82
Палыч82 ответил Mяyчeло
сегодня в 10:16
Mяyчeло:
с командами посильнее это такие как шериф?)
Шериф - это как раз из оперы про домашние игры с Тосно и Амкаром
makkie
makkie
сегодня в 09:32
Похоже, дни Ивелина в Спартаке сочтены - уедет в условную Турцию уже зимой.
С приходом Ханни шансов будет немного.
denmig
denmig
сегодня в 09:30
обогнать локомотив! - первое место нужно !
cpartak60
cpartak60 ответил IK87
сегодня в 09:11
IK87:
А кто спорит, что удаление не повлияло? факт в том, что оно было!
Я НЕ СПОРЮ САМЕДОВ ВИНОВАТ!НО...
Mяyчeло
Mяyчeло ответил IK87
сегодня в 08:53
IK87:
Потихоньку Локомотив собирал очки?? Вот раньше игроки меньше давали интервью, а может оно и к лучшему, а то как начнут нести ахинею, видимо голова у них точно только для того чтобы мяч в неё прилетал. Что значит потихонечку? Он в курсе как железнодорожники сыграли с ближайшими преследователями? Краснодар, ЦСКА, Зенит, Спартак все отлетели ... и красно-зеленым проще играть с командами посильнее, которые играют, а не закрываются, поэтому по поводу графика вопрос очень спорный, учитывая результаты первой половины чемпионата. Попов играй в футбол, не анализируй.
с командами посильнее это такие как шериф?)
Бутсы
Бутсы ответил IK87
сегодня в 08:51
О как бомбануло, когда человек не может нормально выразить мысль, или скорее не умеет, ну как ты, например, он переходит на личности. Юлишь как уж на сковороде, а на вопросы так и не отвечаешь. Школота во всей красе.
IK87
IK87 ответил cpartak60
сегодня в 08:44
cpartak60:
да!если бы не удаление самедова!все бы по другому было!
А кто спорит, что удаление не повлияло? факт в том, что оно было!
cpartak60
cpartak60 ответил Бутсы
сегодня в 08:40
Бутсы:
Дель пьеро поставил, первый раз вижу чтобы проводницы так шифровались, стыдно за локу то болеть? Повторяю для ряженых, удаление всё решило.
да!если бы не удаление самедова!все бы по другому было!
Бутсы
Бутсы ответил IK87
сегодня в 08:36
IK87:
Ты завязывай товарищ, ряженных тут искать, это тебе в нидерланды, к толерантным. "Лока благодаря левому удалению выиграл, до той поры отбивался весь матч" -твоя писанина, а теперь соскакиваешь. Блаблаблабол.
    IK87
    IK87 ответил Бутсы
    сегодня в 08:34
    Бутсы:
    А ты кто есть, ряженый? Кто сказал, что удаление - левое? Оно по правилам. Я писал, что Лока выиграл только благодаря этому эпизоду, разницы не видишь?
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 08:33
      Желаю Спартаку выиграть Кубок России
      Бутсы
      Бутсы ответил Штрафной_удар
      сегодня в 08:32
      Штрафной_удар:
      Вы там все такие? Ты только, что писал про левое Удаление, а теперь твердишь, что не говорил этого. Читай ниже свою ахинею.
      Ты от темы не отскакивай. Лока победил только из за удаления, до этого еле отбивался. Зато сколько потом кичился этой победой.
      LOpp
      LOpp ответил Майкл59ru
      сегодня в 08:29
      А с Трабзоном где бы по играл в ЛЧ или в ЛЕ?
      Штрафной_удар
      Штрафной_удар ответил Бутсы
      сегодня в 08:26
      Вы там все такие? Ты только, что писал про левое Удаление, а теперь твердишь, что не говорил этого. Читай ниже свою ахинею.
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 08:25
      Кубок весьма реально выиграть, с чемпионатом все намного сложнее.
      Игорь Копытько
      Игорь Копытько
      сегодня в 08:24
      этот сезон наверное самый интересный в Локо мало кто верит но все может быть , кубок России нужно брать Спартаку он главный претендент а лига европпы это тяжеловато сразу так вкатывать в сезон да и денег лига европпы приносит не так много да если уж совсем честно нам ее выиграть будет очень тяжело,нужно делать ставку на кубок и на лигочемпионское место в таблице
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 08:21
      Мечтать не вредно...
      Бутсы
      Бутсы ответил IK87
      сегодня в 08:06
      IK87:
      Кто они? ты хоть понятней доноси свою мысль. Даже адекватные болелы спартачей признали, что самедыч тот ещё симулянт и удаление по делу было, так что пыхти в другую сторону. Вы главное амкар, тосно, анжи, ростов, динамо, ска переиграйте, а то как то до этого не сложилось и кто знает у кого хуже график.
      А ты кто есть, ряженый? Кто сказал, что удаление - левое? Оно по правилам. Я писал, что Лока выиграл только благодаря этому эпизоду, разницы не видишь?
      Бутсы
      Бутсы ответил амурец
      сегодня в 08:05
      амурец:
      а почему это левому? наверное потому что удалили спартача? и Локо нагнул Спартак
      Нагнул? Выиграл в большинстве, это нагнул?
      Shagrath82
      Shagrath82
      сегодня в 07:50
      все решаемо, в прошлом сезоне два середняка грозились 10 очков разницы отыграть (как все было мы помним))). Так что все озможно, у Локо календарь тяжелее , чем у Спартака. Будем посмотреть
      IK87
      IK87 ответил Бутсы
      сегодня в 07:43
      Бутсы:
      А они в курсе как сыграл Спартак с теми же командами? И им ещё играть с тем же Краснодаром и зенитом. Помимо нас. И кто отлетел то? Лока благодаря левому удалению выиграл, до той поры отбивался весь матч.
      Кто они? ты хоть понятней доноси свою мысль.

      Даже адекватные болелы спартачей признали, что самедыч тот ещё симулянт и удаление по делу было, так что пыхти в другую сторону.

      Вы главное амкар, тосно, анжи, ростов, динамо, ска переиграйте, а то как то до этого не сложилось и кто знает у кого хуже график.
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