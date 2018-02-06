Руни: «В МЮ Мхитарян не получал той свободы, что была у него в „Боруссии“»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился мнением о бывшем одноклубнике по «Манчестер Юнайтед» Генрихе Мхитаряне и его трансфере в «Арсенал»:

«Считаю, что в „Манчестер Юнайтед“ Мхитарян не получал той свободы, какой бы ему хотелось, и какая была у него в „Боруссии“. Это касается и стиля футбола, в который играл „Дортмунд“.

В „Арсенале“ же у него будут игроки вокруг, которые помогут ему создавать опасные моменты и забивать голы. Я действительно думаю, что он зажжёт в „Арсенале“».

Напомним, в первом матче Мхитаряна за «Арсенал», когда «канониры» принимали на своём поле «Эвертон» (5:1), полузащитник сборной Армении отметился тремя голевыми передачами.