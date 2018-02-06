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В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 только один футболист не из ПСЖ

сегодня, 11:54

Французское издание представило рейтинг месячных зарплат среди футболистов местных клубов.

Как и можно было предположить, самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1 является нападающий ПСЖ Неймар, он зарабатывает в месяц чуть более 3 млн евро. При этом в топ-10 лишь один игрок не из парижского клуба - Радамель Фалькао, представляющий «Монако».

1. Неймар (ПСЖ) – 3,067 млн евро в месяц

2. Эдинсон Кавани (ПСЖ) – 1,54

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,5

4. Тиаго Силва (ПСЖ) – 1,33

5-6. Анхель Ди Мария (ПСЖ) – 1,12

5-6. Маркиньос (ПСЖ) – 1,12

7. Тиаго Мотта (ПСЖ) – 0,87

8. Хавьер Пасторе (ПСЖ) – 0,77 

9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75

10. Дани Алвес (ПСЖ) – 0,7

11-12. Юлиан Дракслер (ПСЖ) – 0,6

11-12. Марко Верратти (ПСЖ) – 0,6

Напомним, накануне Неймар справил свое 26-летие.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:58
Чего-то чересчур много получают.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:54
В АПЛ столько получают аутсайдеры.
311
311
сегодня в 12:35
Фалькао потому и успешен, что в спартак не поехал!)
Мельгарехо
Мельгарехо ответил Фата лист
сегодня в 12:16
Фата лист:
Неймар на свою годовую зарплату может спокойно Уфу содержать...
и не футбольную команду, а весь город.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:13
все логично,ведь в лиге 1 всего одна команда топ уровня
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:13
Неймар на свою годовую зарплату может спокойно Уфу содержать...
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Без денег большого футбола нет
nba05
nba05
сегодня в 11:57
Папка Неймара доволен)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:56
больше чем Дзюба за два года в Туле
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