Дисквалификация Карвахаля на 1-й матч с ПСЖ осталась в силе

«Реал» потерпел неудачу в попытке оспорить дисквалификацию защитника Дани Карвахаля на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Таким образом, правый бек не поможет «сливочным» в Мадриде.

Ожидается, что место Карвахаля в составе займет Начо.

Напомним, Дани схлопотал дисквалификацию за то, что специально получил желтую карточку в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), чтобы «обнулиться» перед раундом плей-офф. Данные действия нарушают статью 15 дисциплинарного кодекса УЕФА, поэтому было решено дополнительно дисквалифицировать Карвахаля на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.