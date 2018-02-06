Дисквалификация Карвахаля на 1-й матч с ПСЖ осталась в силе

«Реал» потерпел неудачу в попытке оспорить дисквалификацию защитника Дани Карвахаля на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Таким образом, правый бек не поможет «сливочным» в Мадриде.
Ожидается, что место Карвахаля в составе займет Начо.
Напомним, Дани схлопотал дисквалификацию за то, что специально получил желтую карточку в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), чтобы «обнулиться» перед раундом плей-офф. Данные действия нарушают статью 15 дисциплинарного кодекса УЕФА, поэтому было решено дополнительно дисквалифицировать Карвахаля на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Слишком уж открыто он получил эту желтую!
Слишком уж открыто он получил эту желтую!
Но все равно не забудь смотреть телеканал Рен тв)))
Но все равно не забудь смотреть телеканал Рен тв)))
К стати знаешь почему они так сделали ?
УЕФА любить Барсу, а там как раз таки бывшие игроки Барсы играют. Неймар и Алвеш.
Вот поэтому мой дружок , они это специально делают чтобы помочь Барсе и топят Реал во всех фронтах.
В этом сезоне у УЕФА есть негласный закон: Во всех фронтах тотально снести Реал. В кубке Испании специально дали самого сильно соперника чтобы те провалились.
Даже в чемпионате у Реала отбирают очки и дают Барсе техническую победу над ее соперниками.
На днях на РЕН ТВ выйдет передача о заговоре против великого и могучего Реала.
Крепись мой друг, удачи тебе и твоим близким. Всего хорошего тебе.
К стати знаешь почему они так сделали ?
УЕФА любить Барсу, а там как раз таки бывшие игроки Барсы играют. Неймар и Алвеш.
Вот поэтому мой дружок , они это специально делают чтобы помочь Барсе и топят Реал во всех фронтах.
В этом сезоне у УЕФА есть негласный закон: Во всех фронтах тотально снести Реал. В кубке Испании специально дали самого сильно соперника чтобы те провалились.
Даже в чемпионате у Реала отбирают очки и дают Барсе техническую победу над ее соперниками.
На днях на РЕН ТВ выйдет передача о заговоре против великого и могучего Реала.
Крепись мой друг, удачи тебе и твоим близким. Всего хорошего тебе.
Печально, Начо будут возить.
Печально, Начо будут возить.