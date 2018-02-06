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Дисквалификация Карвахаля на 1-й матч с ПСЖ осталась в силе

вчера, 13:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

«Реал» потерпел неудачу в попытке оспорить дисквалификацию защитника Дани Карвахаля на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Таким образом, правый бек не поможет «сливочным» в Мадриде.

Ожидается, что место Карвахаля в составе займет Начо.

Напомним, Дани схлопотал дисквалификацию за то, что специально получил желтую карточку в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛом (6:0), чтобы «обнулиться» перед раундом плей-офф. Данные действия нарушают статью 15 дисциплинарного кодекса УЕФА, поэтому было решено дополнительно дисквалифицировать Карвахаля на первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:17
И правильно!
Слишком уж открыто он получил эту желтую!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил амурец
вчера в 19:39
амурец:
ну ваш потолок 1\4 ЛЧ поэтому лучше не думай о Реале
Юромурец такой предсказуемый..
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил амурец
вчера в 17:01
амурец:
боятся Реал на поле так решили через судей ослабить Реал
нынешний реал даже Леганес не боится...что уж говорить о ПСЖ....
neomessi
neomessi ответил амурец
вчера в 16:40
амурец:
ну ваш потолок 1\4 ЛЧ поэтому лучше не думай о Реале
ок, как скажешь)
Но все равно не забудь смотреть телеканал Рен тв)))
амурец
амурец ответил neomessi
вчера в 16:36
neomessi:
Теория заговора! К стати знаешь почему они так сделали ? УЕФА любить Барсу, а там как раз таки бывшие игроки Барсы играют. Неймар и Алвеш. Вот поэтому мой дружок , они это специально делают чтобы помочь Барсе и топят Реал во всех фронтах. В этом сезоне у УЕФА есть негласный закон: Во всех фронтах тотально снести Реал. В кубке Испании специально дали самого сильно соперника чтобы те провалились. Даже в чемпионате у Реала отбирают очки и дают Барсе техническую победу над ее соперниками. На днях на РЕН ТВ выйдет передача о заговоре против великого и могучего Реала. Крепись мой друг, удачи тебе и твоим близким. Всего хорошего тебе.
ну ваш потолок 1\4 ЛЧ поэтому лучше не думай о Реале
neomessi
neomessi ответил амурец
вчера в 16:33
амурец:
боятся Реал на поле так решили через судей ослабить Реал
Теория заговора!
К стати знаешь почему они так сделали ?
УЕФА любить Барсу, а там как раз таки бывшие игроки Барсы играют. Неймар и Алвеш.
Вот поэтому мой дружок , они это специально делают чтобы помочь Барсе и топят Реал во всех фронтах.

В этом сезоне у УЕФА есть негласный закон: Во всех фронтах тотально снести Реал. В кубке Испании специально дали самого сильно соперника чтобы те провалились.
Даже в чемпионате у Реала отбирают очки и дают Барсе техническую победу над ее соперниками.
На днях на РЕН ТВ выйдет передача о заговоре против великого и могучего Реала.
Крепись мой друг, удачи тебе и твоим близким. Всего хорошего тебе.
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 16:05
В Европе сложно в кабинет зайти.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 15:55
Судьи то заряжены, денег то уже не осталось)
амурец
амурец
вчера в 15:40
боятся Реал на поле так решили через судей ослабить Реал
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 14:53
под Неймара выходит Начо...тяжело ему будет....
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 14:48
Сто лет игроки так делают, а наказать решили именно Карвахаля.
Печально, Начо будут возить.
NOVA
NOVA
вчера в 14:34
фифа все делает для того что б насолить Реалу!!! с чего они взяли что там специально? ну надеюсь Начо справиться. удачи!!! все таки надо игрокам Реала поучиться актерскому мастерству у барсуков!!
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:33
Как говорится на каждую хитрую опу найдётся свой **** с винтом )
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 14:00
Опыта не хватило...........
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 13:50
За что боролся, на то и напоролся.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 13:47
Карва такой хреновый актер, что не может правдоподобно сфолить?. Неужели сложно элементарно подкатиться сзади? Посмотрел бы нарезку Вернблума на ютубе, да поучился
FERIS
FERIS
вчера в 13:42
Что за бред?
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